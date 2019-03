Saisonstart in den Gräflichen Parks – neuer Pendelverkehr eingerichtet

Bad Driburg. Pendeln von Frühlingsattraktion zu Frühlingsattraktion heißt es in diesem Jahr ab dem 1. April 2019 in Bad Driburg. Pünktlich zum Saisonstart bieten der Gräfliche Park und die „Park Klinik“ Bad Hermannsborn (Gräfliche Kliniken) einen neuen Pendelverkehr zwischen den beiden Parks an.

Eine Busfahrt, die sich auf jeden Fall lohnt – erwachen doch in beiden Parks gerade Zehntausende Frühblüher zu farbenfrohem Leben. 286 verschieden Sorten Tulpen, Narzissen und Krokusse verwandeln den 64 Hektar großen englischen Landschaftspark aktuell wieder in ein Farbenmeer à la Mini-Keukenhof.

Auf 18 Hektar tummeln sich in Bad Hermannsborn aufwendig gestaltete Zierbeete mit Frühjahrsbepflanzung sowie Tausende von Krokussen unter dem Mammutbaum.Wer die Blütenpracht in beiden Parks genießen möchte, kann ab April jeden Mittwoch mit dem Kurierbus der Gräflichen Kliniken um 13:15 Uhr von Bad Hermannsborn über das Bad Driburger Rathaus (13:30 Uhr) zum Südeingang des Gräflichen Parks (13:45 Uhr) fahren. Wer hier einsteigt, fährt dann direkt weiter nach Bad Hermannsborn (Ankunft 14 Uhr Haupteingang „Park Klinik“). Um 16 Uhr geht es ab der Park Klinik zurück nach BadDriburg. „Viele Gäste des Gräflichen Parks wissen gar nicht, was für ein Kleinod wir in Hermannsborn haben“, so Heinz-Josef Bickmann, Direktor der Gräflichen Parks und Gärten. Das kostenlose Pendelangebot werde viele Garteninteressierte erst aufmerksam machen auf den Park um die „Park Klinik“.„Wer sich als Patient in der Klinik aufhält, hat nun die Möglichkeit, den Gräflichen Park und Bad Driburg kennenzulernen und seine Freizeit außerhalb der Therapien vor allen Dingen etwas abwechslungsreicher zu gestalten.“

Kirschblüte und Koikarpfen Neben den Tulpen und vielen weiteren frühblühenden Zwiebelpflanzen, die den Frühling hauptsächlich im Piet-Oudolf-Garten und den Beeten an den Tennisplätzen begrüßen, ist seit drei Jahren auch die Kirschblüte eine Frühlingsattraktion im östlichen Teil des Gräflichen Parks. Circa Mitte April werden die Steinobstbäume in voller Blüte stehen und die historische Allee in eine duftend-weiße Promenade verwandeln.