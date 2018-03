Saisonstart für Emil und Minna

„Wolkenschieber“ fährt auf drei verschiedenen Routen

Bad Oeynhausen. Ab dem 1. April fahren die Tourismus-Bahnen wieder durch Bad Oeynhausen. Wenn das Wetter mitspielt, starten sie schon am Karfreitag in die neue Saison. Dies ist bereits das fünfte Jahr, in dem Emil Touristen die verschiedenen Sehenswürdigkeiten Bad Oeynhausens zeigt.

„Emil gehört zum Stadtbild im Sommer“, so Alfred Dalpke, Betreiber und Eigentümer der Bahn. Im Vergleich zu den Vorjahren wird Emil auf drei Routen anstatt vier fahren. Dabei gibt es nicht weniger zu sehen: Unter anderem wird neuerdings eine Haltestelle beim stark frequentierten Landschafts- und Kulturpark Aqua Magica sein. Ansonsten bleibt alles wie bisher, auch die Preise, ebenso wie bei Minna. Diese Bahn kann auch von Gruppen gebucht werden, so Fahrer Jörg Gropp.

Emil verfügt über zwei Bahnen mit Plätzen für Rollstuhlfahrer und Rollatoren. Dass die Bahn bereits seit zwei Jahren elektrisch betrieben ist macht Dalpke besonders stolz: „Dabei sind wir noch herausragend in Deutschland.“ Minna fährt noch mit Diesel, aber eine Umrüstung sei laut Dalpke „durchaus denkbar“.

Start und Ziel von Emil ist am Verkehrhaus Café & Weinstube. Die Fahrten finden halbstündig statt und mithilfe von Audioanlagen in der Bahn erfahren die Passagiere Wissenswertes über die jeweiligen Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gibt.

Emil ist ab dem 1. April bis zum 31. Oktober, außer montags und dienstags, täglich im Einsatz. Weitere Informationen zu Preisen, Fahrplänen usw. gibt es in der Tourist-Information im Kurpark, im Verkehrhaus und auf www.staatsbad-oeynhausen.de.

Text und Foto: Vanessa Seide