Saisonstart der TouristikLinie 792

Kreis Lippe. Pünktlich Mitte April startet die beliebte TouristikLinie 792 in die neue Saison. Der Naturparkbus bringt Touristen und Ausflügler ab April bis einschließlich 01. November zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Lippes. Das Hermannsdenkmal liegt genauso auf der Strecke wie der Vogelpark in Heiligenkirchen, die Externsteine oder der SchiederSee. Der Naturparkbus fährt an Wochenenden und Feiertagen im Stundentakt zu 14 beliebten Ausflugszielen.

Bei allen Fahrten können auch Fahrräder mitgenommen werden. Der praktische Anhänger bietet Platz für 20 Räder, die sicher von Klappbügeln gehalten werden. Besondere Ticketangebote runden das Konzept des Naturparkbusses ab: Tageskarten für Familien (bis zu 5 Personen) oder das UrlauberTicket für Touristen und Kurgäste. Ab elf Personen gibt es bei Anmeldung außerdem Gruppenermäßigungen.

Ins Leben gerufen wurde die TouristikLinie 792 vor einigen Jahren von der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe (KVG). Unterstützt wird das Projekt vom Kreis Lippe, den Städten Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lügde, Bad Pyrmont und Schieder-Schwalenberg sowie von verschiedenen Verbänden und Institutionen. Die TouristikLinie 792 erfreut sich bei den Fahrgästen wachsender Beliebtheit. „Letztes Jahr wurden von Ostern bis zum ersten November wieder mehr als 20.000 Fahrgäste und knapp 3500 Fahrräder transportiert“, resümiert Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer bei der KVG, „das ist ein toller Erfolg!“

Alle Informationen zur TouristikLinie 792 sowie Sehenswürdigkeiten und Wandertipps sind in einem Flyer zusammengefasst, der in allen Tourist-Informationen und Ausflugszielen erhältlich ist. Als Download gibt es den Flyer auch im Netz unter www.naturparkbus.de.

Informationen zum Fahrplan oder Buchungen gibt es bei der InfoThek Mobilitätsberatung unter 05261 6673950 oder www.infothek-lippe.de