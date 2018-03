Saisonstart der Adlerwarte Berlebeck

Greifvögel hautnah… Gucken, staunen, lachen!

Detmold. Frühlingserwachen! Endlich raus in die Natur und die ersten warmen Sonnenstrahlen genießen. Ab Samstag, 10. März, ist es wieder so weit. Adler, Geier und Co. starten täglich wie gewohnt um 11 und 15 Uhr. Junge Nachwuchsstars, geb. 2017, sind auch mit dabei. Die Jungvögel haben von Weißkopfseeadler Diva und Hillary, Schreiseeadler Henry, Kappengeier Gonzo und Mütze und allen anderen bekannten Stars sehr viel gelernt. Bestaunen Sie während der Flugshow die grandiosen Flugkünste der gefiederten Kollegen. Ganz nebenbei vermittelt der Falkner auf humorvolle Art viel Wissenswertes rund um die faszinierende Greifvogelwelt. Der Berlebecker Luftraum ist um diese Zeit für Greifvogelfreunde ein absoluter Traum. Wo sonst kann man so viele verschiedene Greifvögel und Eulen hautnah und live in ihrem Element erleben?!

Artenschutz und Zooerlebnis verbindet der Besuch der Adlerwarte auf ganz besondere Weise. Neben einer herrlichen Auszeit mit viel Gucken, Staunen und Lachen lernt man ganz nebenbei viel über die Hauptakteure und deren Lebensraum. Welche Arten sind besonders gefährdet? Wie schützt man gefährdete Arten? Was kann man für einen intakten Lebensraum tun? Im Museum finden Interessierte ausführliche Informationen und

Tipps. Mit ganz einfachen Mitteln kann jeder Einzelne helfen. Vielleicht durch den Bau und das Anbringen eines Nistkastens im heimischen Garten.

Für Kinder ist der rustikale Abenteuerspielplatz ideal. Hier können sie toben, klettern und gleich nebenan auf der Wiese sanftmütigen Alpakas und Ziegen mit Streicheleinheiten und Leckerbissen verwöhnen. Eltern und Großeltern genießen gern die Zeit auf der überdachten Panoramaterrasse mit herrlichem Blick ins Tal. Hier gibt es allerlei Erfrischungen und leckere Snacks zur Stärkung.

Gucken, Staunen und Lachen! Liebe Gäste, kommen Sie zur Adlerwarte. Sie erwartet ein wahrhaft beflügelndes Naturerlebnis.

Weitere Informationen zur Adlerwarte finden sich auch im Internet unter www.detmold-adlerwarte.de.