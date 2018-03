Saisonkarte für Freibad auch in Nachbarkommunen gültig

Kreis Büren. Die Saisonkarten für die Freibäder der Nachbarkommunen Anröchte, Büren, Erwitte, Geseke, Rüthen und Salzkotten werden wie schon in den vergangenen Jahren auch in den diesjährigen Sommerferien gegenseitig anerkannt.

„Ich freue mich, dass diese interkommunale Zusammenarbeit wieder zustande gekommen ist, da so die Attraktivität der heimischen Freibäder gesteigert werden kann“, schildert Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow.