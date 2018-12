Saisoneröffnung Skigebiete im Erzgebirge

In den höheren Lagen des Erzgebirges hat es kräftig geschneit, kalte Temperaturen sorgen für ein perfektes Wintermärchen. Somit dürfen sich Wintersportfreunde auf den Start der Ski- & Langlaufsaison 2018/2019 freuen.

Sachsens größtes alpine Skigebiet am Fichtelberg startet am 14. Dezember 2018 in die Skisaison, hier wird der Lift 5 (am Haupthang / Piste 8) in Betrieb genommen. Die Eis-& Sportarena ist täglich für Kufenflitzer geöffnet, viele Loipen sind befahrbar und präpariert.



„Ski und Rodel gut“ heißt es ab dem 14.Dezember 2018 auch im Skigebiet Holzhau sowie in der Sportstadt Altenberg , die neben klassischen Abfahrt- Ski auch mit präparieren Langlaufloipen sowie der Rennschlitten- und Bobbahn punktet.

Die Skiarena Eibenstock erwartet ab Samstag (15. Dezember 2018) Wintersportfreunde zum Schneevergnügen.

Die Kammloipe gehört zu den schneesichersten Loipen in Deutschland, auch diese lädt zu Touren ein. Sie verläuft von Schöneck über Carlsfeld bis nach Johanngeorgenstadt. Dabei folgt sie auf einer Länge von 36 Kilometern dem Gebirgshauptkamm in Höhen um 750 bis 960 Meter. Aktuelle Informationen unter www.kammloipe.com.



Termin-Tipps:

Winterabenteuer „Stoneman Miriquidi on Snow“



Der Stoneman Miriquidi lockt in den Sommermonaten als Mountainbike- Erlebnis ins Erzgebirge. Dabei gilt es, neun der höchsten Gipfel beidseits der Grenze (Deutschland & Tschechien) zu erklimmen. Auch im Winter dürfen sich Gipfelstürmer freuen, denn im Jahr 2019 gibt es wieder das winterliche Pendant zum MTB-Highlight. Viele Höhenmeter durch unberührten Neuschnee- heißt die Herausforderung dieses Winterabenteuers „Stoneman Miriquidi on Snow“.

An 3 Terminen wird diese geführte Skitour geboten: 03.- 05. 01. 2019 sowie vom 31. 01. – 02. 02. 2019sowie vom 14.- 16. 03. 2019. Die maßgeschneiderte Ausrüstung für die geführte Skitour wird vom Partner FISCHER bereitgestellt! Information und Buchung unter http://smq.bike/SMQsnow19 oder unter www.erlebnisschmiede-erzgebirge.de

Winter- Wanderwoche 2019



Vom 12. – 20. Januar 2019 startet die Winter- Wanderwoche im Erzgebirge. Eine tolle Gelegenheit, die Natur im Winterschlaf zu entdecken. Zu Fuß oder mit Schneeschuhen geht es durch den erzgebirgischen Winter. Naturpark- und Wanderführer begleiten 32 thematische Touren mit Streckenlängen zwischen drei & 15 Kilometer und erzählen spannende Geschichten am Wegesrand. Weitere Infos & Touren unter www.erzgebirge-tourismus.de/Winterzeit