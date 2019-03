Saisonauftakt im Maxipark

Der Frühjahrsmarkt zeigt vom 12. bis 14. April die neue sten Trends

Hamm. Die Saison im Maxipark beginnt traditionell mit dem Frühjahrsmarkt, der ersten großen Veranstaltung im Freien. Von Freitag, 12. April bis Sonntag, 14. April 2019 garantieren die unterschiedlichsten Aussteller einmal mehr einen bunten Mix an außergewöhnlichen Angeboten und Neuheiten rund um Haus und Garten. Wie Tulpen und Narzissen gehört das geschäftige Treiben im Hammer Maxipark mittlerweile zum Frühjahr und die ungefähr einhundertachtzig Aussteller bieten an drei Tagen einen willkommenen Start in die Freiluft -Saison.

Den Besuchern wird im ganzen Park eineinmaliges Frühlings- Erlebnis geboten. Beim Frühjahrsmarkt sind nicht nur die Beete im Maxipark farbenfroh, sondern auch die Aussteller zeigen die neuesten bunten Trends: Ob aus den Bereichen Haus & Garten, Gesundheit & Lifestyle, Kunst & Handwerk oder Kulinarisches zum Schlemmen, wie Brot & Backwaren, regionales Obst & Gemüse oder Honig vom Imker – beim Frühjahrsmarkt gibt es auf den Freiflächen und im Festsaal des Maxiparks die unterschiedlichsten Produkte zum Kaufen oder Probieren

Wer sich noch nicht auf das kommende Osterfest eingestimmt hat, kann dies natürlich auch an diesem Wochenende tun, doch viele Besucher kommen auch wegen der fröhlichen, frühlingshaften Atmosphäre und wegen der freundlichen Händler, die für ihre Stammgäste zu guten alten Bekannten geworden sind und jederzeit gern zu einem Pläuschchen bereit sind, um ihr Handwerk zu erklären. Der Frühjahrsmarkt im Maximilianpark ist von Freitag, 12. April bis Sonntag, 14. April 2019, täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 6 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder und Familien zahlen 15 Euro. Für Inhaber der Maxipark – Jahreskarte ist der Eintritt frei .Die RUHR.TOPCARD gilt mit einer Zuzahlung von 1 Euro/Erwachsener. Die Jahreskarten der Park – Kooperation gelten an diesem Wochenende nicht. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210 -0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.