S – Kultur eines der besten Living Fachgeschäfte der Welt

EK Handelspartner mit gia ausgezeichnet

Chicago/Bielefeld. Das Fachgeschäft S-Kultur in Gunzenhausen und Ansbach wurde neben dem nationalen Global Innovation Award (gia) auch mit dem internationalen „gia Global Honoree“ prämiert. S- Kultur zählt damit zu den Top fünf Handelskonzepten, die den begehrten Preis am 2. März in Chicago, USA entgegennehmen durften. Aus 30 nationalen Gewinnern wurden die fünf besten Fachhändler weltweit gewählt, die „ gia Global Honorees“, welche den begehrten Preis der Living- Branche mit nach Hause nehmen durften. Zu diesen zählen jetzt auch Stefan Denzlinger und Dr. Kerstin Schulte-Eckel, Inhaber der Fachgeschäfte „S-Kultur“ aus Mittelfranken und Handelspartner der Bielefelder Verbundgruppe EK/servicegroup.

Sie sind darüber hinaus bereits Preisträger des „EK Passion Star“ und führen das vom Handelsverband Bayern gekürte Prädikat„Unternehmen des Jahres“ „Wir freuen uns über die Auszeichnung und sind geehrt, diesen internationalen Preis mit nach Deutschland zu nehmen“, betonen Denzlinger

und Schulte-Eckel stolz. Im Rahmen einer feierlichen Gala wurden die internationalen Gewinner des „Handelsoscars“ bekannt gegeben. Eine vierköpfige Expertenjury hat sie,gemeinsam mit ausgewählten Fachjournalisten aus aller Welt, aus zahlreichen nationalen Gewinnern bestimmt, die aus 29 Ländern von fünf Kontinenten stammen.

Neben Deutschland zählen Fachgeschäfte aus Dänemark, Japan, Australien