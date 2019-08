Rundgang für „feine Nasen“

Gütersloh .. „Riechen Sie mal!“. So ist die Führung durch den Botanischen Garten betitelt, die am Samstag, 24. August, um 14.30 Uhr im Rahmen des Gütersloher Sommers stattfindet. Treffpunkt ist am Eingang Parkstraße/Badstraße, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Barbara Weidler, als Stadtführerin vielen ebenso bekannt wie als sachkundige Referentin zu Themen rund um den „Botanischen“, hat sich in diesem Jahr wieder der Duftpflanzen angenommen und lädt zu einem abwechslungsreichen Spaziergang ein. Anhand von ausgesuchten Pflanzen können interessierte „Schnuppernasen“ ihre Sensibilität testen, überraschende Erfahrungen machen oder auch in „riechbaren“ Erinnerungen stöbern Schon allein der Geruchstunnel im Botanischen Garten, ein ständig „wachsendes“ Kunstwerk des weltbekannten isländischen Künstlers Olafur Eliasson, dürfte dazu reichlich Gelegenheit geben.