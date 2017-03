Rundgang durch den Stadtpark

Gütersloh. Aufgrund des schlechten Wetters musste der Rundgang „Alle Vögel sind schon da“ am 18. März leider abgesagt werden. An diesem Samstag, dem 25. März, gibt es einen neuen Termin.

Morgens um 7 Uhr startet Stadtführer und Hobbyornithologe Ludger Settertobulte am Parkbad und führt die Teilnehmer in den Stadtpark mit dem angeschlossenen Botanischen Garten. Während des Rundgangs erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes zum Verhalten der Vögel und können aus der Vogelstimmen-Vielfalt erraten, wer gerade sein Konzert trällert. Um alles genau in Augenschein zu nehmen, empfiehlt der Vogelkundler die Mitnahme eines Fernglases.

Startpunkt ist um 7 Uhr am Parkbad. Die Karten für diesen Rundgang, der etwa 1,5 Stunden dauert, können für 6 Euro direkt beim Stadtführer oder im ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH, Berliner Str. 63 erworben werden.

(Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr und Sa. 10 bis 14 Uhr).