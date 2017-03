„Runder Teppich“ erweitert Angebot: Sprachkurse von Teilnehmern für Teilnehmer in Lage und Leopoldshöhe

Lage/Leopoldshöhe.Das Projekt „Runder Teppich“ – ein Treffpunkt für Mütter, Väter und Großeltern mit und ohne Migrationshintergrund – geht neue Wege, um den Austausch untereinander zu verbessern. Ein Sprachkurs für Eltern, die die deutsche Sprache erlernen oder ihre Sprachkenntnisse vervollständigen möchten, wird jetzt fester Baustein des Programms. Der Clou an der Sache ist, dass der Sprachkurs von Projektmitgliedern für Projektmitglieder angeboten wird. „Damit entfallen die typischen Hemmnisse und Unsicherheiten, wenn Menschen eine neue Sprache lernen müssen. Unser Vorteil ist, dass die Teilnehmer sich untereinander schon kennen und Vertrauen zueinander haben. Das erleichtert das Lernen, weil die erworbenen Sprachkenntnisse in den Gesprächen in der Gruppe sofort umgesetzt und vertieft werden können: Der Lernerfolg ist gleich spürbar“, erläutert Margit Monika Hahn, Mitarbeiterin des Kommunalen Integrationszentrums Lippe und Projektleiterin des „Runden Teppichs“.

Der neue Programmbaustein wird mit erfahrenen Projektmitgliedern bereits in Lage erprobt und soll nach den Sommerferien auch in Leopoldshöhe umgesetzt werden. Interessierte Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind beim „Runden Teppich“ herzlich willkommen.

Interessenten können sich bei Margit Monika Hahn unter 05231/62 37 20 oder per Mail an margit.hahn@kreis-lippe.de melden.