Bielefeld. Der Radentscheid Bielefeld ruft für das Wochenende 13./14. Juni 2020 zu einer 24-Stunden-Aktion rund um das Alte Rathaus auf.

Für seine Ziele hatte der Radentscheid fast 27 000 Unterschriften gesammelt und im April an die Stadt übergeben. Nun gehe der Radentscheid in seine entscheidende Phase, so die Aktiven, denn am 18. Juni werde der Rat der Stadt Bielefeld sich abschließend mit dem Radentscheid befassen.

Zuvor wolle der Radentscheid noch einmal Aufmerksamkeit erzeugen und um Zustimmung werben, daher sei unter dem Motto „Rund um die Uhr für den Radentscheid!“ für Samstag, 13. Juni, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 14. Juni, 12.00 Uhr eine 24-stündige Fahrt rund ums Rathaus geplant.

„Mit unserer Aktion wollen wir unsere Ausdauer unter Beweis stellen, auch wenn gewiss niemand 24 Stunden radeln wird“, so Pip Cozens vom Radentscheid. „Alle, die mitmachen, bestimmen natürlich selbst, wann und wie lange sie fahren. Es wird auf jeden Fall viel Spaß machen! Wir können den Teilnehmenden auf Wunsch sogar einige außergewöhnliche Fahrräder zur Verfügung stellen.“ Der Radentscheid halte außerdem Wimpel für alle Mitfahrenden und Informationen an einem Stand vor dem Alten Rathaus bereit.

Eine 24-Stunden-Aktion braucht Planung, daher bittet der Radentscheid unter www.radentscheid-bielefeld.de um vorherige Anmeldung für ein bestimmtes Zeitfenster. Doch auch ohne Anmeldung seien selbstverständlich alle willkommen, die spontan bei der Aktion mitradeln und so die Ziele des Radentscheids unterstützen wollen.