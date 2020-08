Rund 8500 Stimmzettel in Paderborn-Südstadt müssen neu gedruckt werden

Kreis Paderborn. Sonderwahlausschuss des Kreises Paderborn tagte zur Prüfung und Entscheidung über die Zulassung eines Ersatz-Wahlvorschlags im Kreiswahlbezirk 9 für die Wahl des Paderborner Kreistags am 13. September

Der vom Kreiswahlausschuss am 30. Juli zugelassene Bewerber der AfD für den Kreistag im Kreiswahlbezirk 9 ist in der vergangenen Woche verstorben. Die Partei hat eine neue Kandidatin aufgestellt und die für die am heutigen Donnerstag, 20. August eigens angesetzte Sondersitzung des Kreiswahllausschusses erforderlichen Unterlagen fristgerecht eingereicht.

Die Mitglieder des Kreiswahlausschusses haben Oxana Fischer soeben einstimmig als Kandidatin der AfD für den Kreistag zugelassen.

Die rund 8500 Stimmzettel für den Wahlbezirk 9, in etwa der Bereich Paderborn-Südstadt, s. beigefügte Karte, müssen neu gedruckt werden und können der Stadt Paderborn bereits voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche zur Verfügung gestellt werden.