Rund 70 Lifte am Wochenende – danach reduziertes Angebot

Winterberg. Das vorerst letzte Wochenende mit umfangreichem Wintersportangebot steht bevor. Bis zu 70 Lifte sollen sich am Wochenende drehen. Nach über drei Monaten Wintersport stehen ab Montag in vielen Skigebieten trotz guter Schneelage vorerst die Lifte still. Einige Skigebiete werden weiterhin am Start sein und versuchen, bis in die Osterferien hinein Wintersport anzubieten. Mit dem Snowboard Weltcup am 17. und 18. März steht ein großes Veranstaltungshighlight noch bevor.

Ski alpin

Mit Wintersport an rund 70 Liften steht das letzte große Wintersportwochenende der Saison bevor. 50 bis 80 Zentimeter dick sind die Schneedecken in den beschneiten Skigebieten. Trotz milder Witterung bieten sie bis Freitag teils sehr gute, am Wochenende meist gute Wintersportmöglichkeiten.

In der kommenden Woche geht es weiter mit dicken Schneereserven und guten Bedingungen, allerdings reduziertem Angebot. Die noch aktiven Skigebiete wollen versuchen, bis in die Osterferien hinein Wintersport anzubieten. Bei entsprechender Witterung und Schneelage werden dann womöglich auch Skigebiete wieder mit dabei sein, die ab Montag vorerst schließen.

Bis zum kommenden Wochenende ist in vielen Skigebieten Flutlichtbetrieb, danach nicht mehr. Je nach Skigebiet Mittwoch, Freitag oder Samstag, meist von circa 18 Uhr bis etwa 22 Uhr.

Rodeln

Bis zu zehn Rodellifte sollen am Wochenende an beschneiten Hängen laufen. Danach wird sich das Angebot deutlich reduzieren. Rodeln auf Naturschneehängen oder in der Landschaft wird kaum noch möglich sein.

Langlauf

Nur noch wenige Loipen sind auf dünner Naturschneedecke gespurt. Das Angebot wird mit jedem Tag schmaler. Im beschneiten Skilanglaufzentrum Westfeld ist die Lange weiterhin komfortabel. Im modellierten Snow Park im Stadionbereich ist eine etwa sieben Kilometer lange, sportliche Loipe für die klassische Technik und die Skatingtechnik gespurt. Dort herrschen nach wie vor gute Bedingungen.

Wetter

Unbeständiges Wetter bestimmt die Lage in den Skigebieten in der Märzmitte. Bis Freitag sinken die Temperaturen in der Nacht auf den Bergen unter den Gefrierpunkt und sorgen für feste Pisten in den Morgenstunden. Die Niederschläge fallen dort vielfach als Schnee. Samstag und Sonntag wird es milder und nass. Zur Mitte der Woche hin deutet sich eine erneute Abkühlung an, bei der wieder Nachtfröste in Aussicht sind. Die großen Schneereserven bleiben weitgehend erhalten.

Feuerwerk

In Winterberg ist am Freitag der letzte Flutlichtabend. Das feiern die Liftbetreiber dort mit einem großen Feuerwerk. Auf dem Herrlohkopf steigen ab 20 Uhr bunte Funkenregen in den Nachthimmel. Von vielen Pisten aus und aus dem Lifte heraus ist das gut zu beobachten.

Snowboard Weltcup

Frisch gebackene Olympiasieger und Medaillenträger werden die Zuschauer im Skiliftkarussell Winterberg zu sehen bekommen. Auch zwei deutsche Racerinnen haben olympisches Edelmetall geholt! Das wird gefeiert beim Snowboard Weltcup am 17. und 18. März. Im Parallel Riesenslalom von Pyeongchang fuhr Selina Jörg (Bad Hindelang, 30) zu Silber und Ramona Hofmeister (Bischofswiesen, 21) zu Bronze. Damit haben die deutschen Raceboarder das herausragende Ergebnis von Sotschi eindrucksvoll wiederholt. Bis in den März hinein reicht die Wintersportsaison. Das Finale des FIS Snowboard Weltcup setzte der Saison seit einigen Jahren sozusagen das Sahnehäubchen auf. Die Veranstaltung zeigt: Im März liegt meist der beste Schnee. Rund 8000 Zuschauer feuern die Raceboarder an.