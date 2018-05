Rund 50 Krankenhausgeschäftsführer tagen in Gütersloh

Gütersloh. „Von den Besten lernen. Zu den Besten gehören“: Unter diesem Motto wurde 1999 der CLINOTEL-Verbund, dem inzwischen über 50 Krankenhäuser aus ganz Deutschland angehören, gegründet. Zweimal pro Jahr treffen sich die Geschäftsführer der Mitgliedskrankenhäuser zum Strategie- und Erfahrungsaustausch. Mitte April sind nun rund 50 Geschäftsführer und Vorstände der CLINOTEL-Mitgliedshäuser der Einladung des Klinikum Gütersloh zu einer gemeinsamen Tagung in Gütersloh gefolgt.

Das Klinikum Gütersloh ist seit 2009 Mitglied im CLINOTEL-Verbund. Es ist der erste trägerübergreifende Krankenhausverbund, in dem sich öffentliche und freigemeinnützige Krankenhäuser, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen, zusammengeschlossen haben. Aktuell sind 58 Mitgliedshäuser aus ganz Deutschland mit einem Gesamt-Budget von 4 Milliarden Euro und 1 Million stationären Patienten angeschlossen. Die Mitgliedshäuser sind rechtlich und organisatorisch selbstständig, nutzen aber das Verbundnetzwerk zum Wissenstransfer, Benchmarking und für weitere zentrale Dienstleistungen. In Fachgruppen und Projekten werden die Mitgliedshäuser in vielen Bereichen von der gemeinnützigen CLINOTEL-Geschäftsstelle aus Köln unterstützt und tauschen wertvolles Wissen aus.

„Wir haben uns sehr darüber gefreut, Kollegen aus ganz Deutschland in Gütersloh begrüßen zu dürfen und ihnen – neben einem offenen und lehrreichen Austausch im Rahmen der Tagung – auch die Stadt Gütersloh und ihre Besonderheiten zeigen zu können“, so Maud Beste, Geschäftsführerin im Klinikum Gütersloh. Ein Hauptthema der Tagung war die Qualitätssicherung aus Routinedaten, welche in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. In diesem Zusammenhang hielt Marcel Weigand (Weiße Liste gGmbH) einen Vortrag zum Thema „Die Kliniklandschaft in Deutschland: Strukturen, Qualität und Steuerungsinstrumente“. Darüber hinaus stellten Jens Alberti und Benjamin Volmar (Klinikum Gütersloh) sowie Bernd Meißnest (LWL-Klinikum Gütersloh) in einem Vortrag die verschiedenen Projekte, die im Klinikum Gütersloh für Patienten mit der Nebendiagnose Demenz angeboten werden, vor.