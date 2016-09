Rumpelstil zum fünften Mal in Gütersloh

Gütersloh. Innerhalb der Michaeliswoche laden die Stadtwerke Gütersloh am 25. September alle Familien um 18.30 Uhr zum kostenfreien Taschenlampenkonzert mit der beliebten Berliner Band „Rumpelstil” in den Mohns Park ein.

Wichtigstes Mitbringsel ist die Taschenlampe, denn die brauchen Groß und Klein zum Mitsingen und „Mitleuchten”. Außerdem sollten die Besucher Decken und Kissen und wetterfeste Kleidung mitbringen. In der Abenddämmerung wird dann mitgesungen, getanzt und gehüpft. Wenn es richtig dunkel wird, kommen die Taschenlampen zum Einsatz. Gemeinsam werden die schönsten Formen und Muster in die Luft gemalt und auch Wünsche können an diesem Abend ans Firmament geschrieben werden. Der Eintritt ist kostenlos. Sollte es regnen, werden kostenfreie Regencapes verteilt.

Fotos: ©-Kai-Uwe-Oesterhelweg