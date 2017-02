Ruhr.TopCard:Neuer Verkaufsrekord für erfolgreichste Freizeitkarte

Die Ruhr.Topcard ist 2016 so häufig verkauft worden wie nie zuvor: Rund 168.400 Exemplare der von der Ruhr Tourismus GmbH herausgegebenen Freizeitkarte sind im vergangenen Jahr über die Ladentheke gegangen. Im Vergleich zu 2015 bedeutet das ein Plus von fast 45.000 Karten und eine Steigerung um rund 27 Prozent. Damit ist die Ruhr.Topcard weiterhin die erfolgreichste regionale All-Inclusive-Tourist-Card Deutschlands. Sie ist vor allem in der Region selbst beliebt. Nur rund 20 Prozent der Käufer kamen 2016 nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern aus angrenzenden Gebieten wie dem Sauerland und dem Rheinland.

Im Durchschnitt nutzten Inhaber ihre Karte sieben Mal. Besonders beliebt waren 2016 erneut die Zoos und Tierparks sowie die Schwimmbäder und Thermen. Mit knapp 77.000 Besuchen stand die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen in der Gunst der Karten-Inhaber ganz oben. Insgesamt gewährt die Freizeitkarte für ein Kalenderjahr einmalig kostenfreien Eintritt bei über 90 Freizeitzielen sowie beliebig oft Eintritt zum halben Preis in über 40 Attraktionen.

Internet: www.ruhr-tourismus.de | www.ruhrtopcard.de

Foto:© Oliver Franke, www.nrw-tourismus.de“