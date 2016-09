Ruhe und Erholung findet man im Gräflichen Park Bad Driburg

Bad Driburg (KO). Am Rande des Naturparks Teutoburger Wald im östlichen Nordrhein-Westfalen ist der bundesweit bekannte Kurort Bad Driburg zu finden. Nicht nur die Kleinstadt selbst liegt in einem Talkessel, sondern auch der weitaus bekanntere Gräfliche Park Bad Driburg. Inmitten dieser grünen Oase der Ruhe und Behaglichkeit schlummert hier ein außergewöhnliches Traditionshotel: Das Gräflicher Park Grand Resort. Dieses aus einem luftig weitläufigen Gebäudeensemble bestehende Vier-Sterne Superior Hotel gehört laut ‚Relax Guide‘ zu den besten Wellness-Hotels der Republik und punktet zusätzlich mit dem angrenzenden Golfplatz, der sich den Charakter eines Parkland Kurses wahrlich verdient hat. (KO).

Der mehrfach prämierte Gräfliche Park lädt mit seinen Spazierwegen, Wasserspielen und dem Rosengarten zu Ruhe und Erholung ein. Die historischen Gebäude im klassizistischen Landhausstil, alte Stieleichen, exotische Ginkobäume, ein seltener Sumatraahorn und prächtige Blumenrabatten zeugen von der über 225-jährigen Geschichte Bad Driburgs als Kurort.

Besonders reizvoll ist der Teich mit der „Diotima“-Insel, die gegenüber des „Hölderlin-Hains“ liegt. Diotima-Insel und Hölderlin-Hain sollen an die glückliche Zeit im Jahre 1796 erinnern, die der Dichter Friedrich Hölderlin mit der von ihm als Diotima in seinem Werk verewigten Susette Gontard in Bad Driburg verbrachte.

Bei einem Spaziergang durch die 65 ha große Parklandschaft können die Besucher ohnehin übrigens verschiedene Hinweise auf berühmte Gäste Bad Driburgs entdecken: Friedrich Hölderlin und seine „Diotima“ Susette Gontard, die 1796 mehrere Wochen in Bad Driburg verweilten, sowie Annette von Droste-Hülshoff, die 1813 und 1818 in Bad Driburg kurte. Besonders reizvoll ist das Wildgehege, das durch einen „HaHa-Graben“ in den Gräflichen Park integriert wird.

Ein besonderes Merkmal der Gräflichen Parkanlagen sind die im Jahresverlauf wechselnden sorgfältig ausgesuchten Beetbepflanzungen. Der Gräfliche Park Bad Driburg ist eine feste Größe im Programm der „Garten-Landschaft OstWestfalenLippe“. Die im Gräflichen Park gelegene Waldbühne wird für vielfältige Open-Air-Veranstaltungen genutzt.

Entschleuningen im Gräflichen Park.

Entschleunigung ist das Thema, um das sich die Tradition im Gräflichen Park seit fast 230 Jahren dreht. Etwas für Körper und Seele tun, zur Ruhe kommen und zum Eigentlichen zurückfinden ist das Bestreben vieler Gäste, die in den 64 hektar großen englischen Landschaftspark der Grafen von Oeynhausen-Sierstorpff kommen. Für das körperliche Wohlbefinden sorgen hier seit Badbegründung die eigenen Naturheilmittel Moor und Quellwasser. Massagen, Medical Wellness und Bäder sind nur einige der Möglichkeiten, die der Gräfliche Park mit Therapiezentrum bietet, um sich etwas Gutes zu tun.

Der Gesundheit dienen, Fitness fördern, Leib und Seele verwöhnen – mehr als 230 Jahre gräfliche Tradition, medizinische Kompetenz und die harmonisch-freundliche Atmosphäre ergänzen sich im F. X. Mayr-Zentrum zur Unverwechselbarkeit eines entspannenden, erholsamen Aufenthalts in exklusiver Umgebung.

Bei Gesundheitsaufenthalten – insbesondere bei den Hauptindikationen Rheuma und Herz/Kreislauf – stehen Therapiezentrum die natürlichen Heilmittel Bad Driburgs wie Moorbäder und -packungen sowie Mineralbäder und Trinkkuren mit den kohlensäurehaltigen Mineralquellen im Mittelpunkt.

Zur Gruppe der „Gräflichen Kliniken“ gehören insgesamt vier Rehabilitations- Fachkliniken in Bad Driburg, Bad Hermannsborn und dem thüringischen Bad Klosterlausnitz sowie ein Ambulantes Reha Zentrum in Jena.

Die Caspar Heinrich Klinik Bad Driburg (269 Betten) ist spezialisiert auf Innere Medizin und Orthopädie. Besondere Schwerpunkte sind die Behandlung von Herzinfarkt-, Herzklappen- und Leberpatienten sowie von Patienten mit Extremitätengelenkserkrankungen und Wirbelsäulenkrankheiten. Die ebenfalls in Bad Driburg ansässige Marcus Klinik mit 308 Zimmern ist auf neurologische und orthopädische Rehabilitation spezialisiert. Diese hochspezialisierte Fachklinik liegt unmittelbar am Gräflichen Park und hat somit eine gute Anbindung an das Zentrum für Medical Wellness im Gräflichen Park.

Die Park Klinik Bad Hermannsborn (Ortsteil von Bad Driburg) ist seit Herbst 2006 als Rehabilitationsfachklinik im Klinikportfolio des Unternehmens. Das wie ein Grandhotel wirkende Hauptgebäude und der moderne Anbau liegen in einer für die Region charakteristischen Hügellandschaft im eigenen Park von Bad Hermannsborn (18 Hektar) am Fuße des Naturparks Teutoburger Wald. Die Einrichtung mit insgesamt 216 Betten hat sich auf die Fachbereiche Kardiologie und Diabetologie sowie Psychosomatik fokussiert.

Dabei liegt eine besondere Spezialisierung in der Therapie von Patienten mit schwerer Herzschwäche unterschiedlicher Ursache sowie der kombinierten Erkrankung „Herz und Diabetes“. Darüber hinaus besteht ein hoch spezialisierter Diabetesschulungsbereich. Die Behandlungsschwerpunkte der Klinik für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie sind Krankheitsbilder aus den Bereichen Allgemeine Psychosomatik und Internistischneurologische Psychosomatik.

Fotos: Klaus Ottenberg