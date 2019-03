ruf Jugendreisen sucht noch Reiseleiter für den Sommer

OWL/Bielefeld. Softskills ausbauen, sich weiter qualifizieren, wertvolle Erfahrungen fürs Berufsleben sammeln, mit jungen Menschen arbeiten, jede Menge Spaß haben und das alles auch noch in sonniger Urlaubsatmosphäre: Diese und weitere Vorteile bietet ein Praktikum oder Ferienjob bei ruf Jugendreisen. Wer diese Chance nutzen will, sollte schnell sein – die Stellen für den kommenden Sommer werden jetzt vergeben. Gesucht sind junge Leute, die als Reiseleiter oder im Service arbeiten möchten. Viele Einsätze lassen sich als Pflichtpraktikum fürs Studium anrechnen.

Reiseleiter sollten mindestens 19 Jahre alt sein, Servicekräfte können sich ab 18 Jahren bewerben. Auch wer wenig Zeit hat, ist willkommen: Jobs werden schon für eine Woche vergeben. Die maximale Einsatzdauer beträgt fünf Monate. Einsatzmöglichkeiten gibt es weltweit, die meisten Angebote existieren für den Süden Europas.

Mit ruf verreisen Jahr für Jahr tausende Jugendliche. Damit sie einen unvergesslichen Urlaub erleben, sind rund 1200 geschulte Reiseleiter an ihrer Seite. Das Spektrum reicht vom Animateur, Sportteamer oder Sprachlehrer über Chefkoch oder Küchenhilfe bis hin zum Materialverantwortlichen oder Nachtwächter. Die Reiseleiter werden in der ruf Akademie in Bielefeld umfassend auf ihre Aufgaben vorbereitet. Sie können zwischen 17 verschiedenen Jobprofilen wählen. Unsere Ausbildung hat Qualität. Der TÜV NORD hat unser Qualitätsmanagementsystem zertifiziert, das sich unter anderem auf die Personal- und Ausbildungskonzepte bezieht.

Zertifikate für den Einsatz und alle bei uns absolvierten Seminare und Fortbildungen lassen sich als Nachweise für die berufliche Zukunft nutzen. Außerdem können Saisonkräfte sich ihre Reiseleiter-Ausbildung von der IHK zertifizieren lassen. Möglich wird das durch unsere Kooperationen mit der Firma TourGuide- Akademie und dem Deutschen Reiseleiterverband RTGV e.V.

Bewerber sollten vor allem Spaß am Umgang mit Jugendlichen haben und teamfähig, offen und verantwortungsbewusst sein. Voraussetzungen sind außerdem ein Erste-Hilfe-Nachweis und ein polizeiliches Führungszeugnis. Für den Einsatz zahlt ruf eine Aufwandsentschädigung, die von Jobprofil und Ein- satzdauer abhängt. Für alle Mitarbeiter sind Hin- und Rückfahrt, Unterkunft sowie Verpflegung frei.

Interessenten können sich online bewerben unter www.ruf.de/jobs. Dort gibt es auch alle Informationen zu den Jobs und Einsatzmöglichkeiten.

ruf Jugendreisen – enjoy your moment

Die ruf Reisen GmbH mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Kunden zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- und Abireisen, Sprachreisen und Kreuzfahrten. ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen 1200 geschulte Reiseleiterinnen und Reiseleiter für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.