Rüdiger Safranski trifft Christoph Brech

14. Mai, 19 Uhr, Diözesanmuseum Paderborn – Reservierung erforderlich!

Paderborn. Die Begegnung könnte spannender kaum sein. Zwei prominente Preisträger treffen am Montag, 14. Mai, 19 Uhr, im Rahmen der Reihe KUNST-DIALOGE im Diözesanmuseum Paderborn zusammen: Der bekannte Literaturwissenschaftler, Philosoph und Beststeller-Autor Rüdiger Safranski und der renommierte Foto- und Videokünstler Christoph Brech. Beide verbindet eine scharfe und überaus feinsinnige Beobachtungsgabe. Unlängst wurden ihre besonderen Verdienste in den Bereichen Literatur und Kunst mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet. Christoph Brech erhielt den Berliner Kunstpreis 2018 in der Sparte Film- und Medienkunst, Rüdiger Safranski wird am 19. Juni in Hamburg den hochdotierten Deutschen Nationalpreis 2018 entgegennehmen.

In Paderborn laden der Philosoph und der Künstler dazu ein, die Fotoarbeiten und Installationen der aktuellen Ausstellung „MORE than ROME – Christoph Brech im Dialog mit der Sammlung des Diözesanmuseums“ genauer in den Blick zu nehmen. Der außergewöhnliche Rundgang wird die wichtigsten Themen der Ausstellung in den Focus stellen: Zyklen des Lebens, Schönheit, Ewigkeit des Moments, Fragmentierung …

In „MORE than ROME“ sind rund 50 Foto- und Videoarbeiten von Christoph Brech gemeinsam mit ausgewählten Stücken aus der hochkarätigen Sammlung des Diözesanmuseums zu sehen. So tritt zeitgenössische Kunst in einen spannungsvollen Dialog mit Kunstwerken aus unterschiedlichen Epochen, darunter mittelalterliche Skulptur, Gemälde, Goldschmiedekunst und Grafik. Einige Installationen hat der international bekannte Videokünstler eigens für die Paderborner Ausstellung konzipiert.

Tickets für die Veranstaltung „Rüdiger Safranski im Gespräch mit Christoph Brech“ kosten 8 EUR.

Vorbestellungen unter: museum@erzbistum-paderborn.de

Weitere Informationen: http://dioezesanmuseum-paderborn.de