Rückabwicklung Dauerkarten – Prämien und Gutscheine stehen bereit

Paderborn. Die Dankeschön-T-Shirts und Ticketgutscheine für die Rückabwicklung der Dauerkarten zur Saison 2019/2020 liegen vor. Alle Fans, die komplett auf eine Rückerstattung des Kartenbetrags für die Heimspiele 14 bis 17 ohne Zuschauerbeteiligung verzichtet und bei der Rückabwicklung als Prämie ein Dankeschön-T-Shirt ausgewählt haben, können die T-Shirts im SCP07-Shop in der Benteler-Arena abholen.

Die Abholung ist ab Dienstag, 11. August, zu den regulären Öffnungszeiten des Shops möglich. Fans, die ein Dankeschön-T-Shirt bestellt haben, erhalten vom SCP07 eine Informations-Mail, die bei der Abholung vorzulegen ist.

Die Umsetzung der ebenfalls im Rahmen der Rückabwicklung angebotenen Prämie der Namensnennung am Fanpoint auf dem Vorplatz der Benteler-Arena erfolgt vor dem ersten Heimspiel der Saison 2020/2021.

Dauerkarten-Inhaber der Saison 2019/2020, die für ihre Dauerkarten für betroffenen Heimspiele eine vollständige oder anteilige Rückerstattung beantragt haben, erhalten vom SCP07 per E-Mail einen Ticketgutschein in Höhe des Kartenwerts. Der Versand der Gutscheine per E-Mail erfolgt am heutigen Montag, 10. August. Der SCP07 bittet bei vermeintlichem Nichterhalt des Gutscheins darum, auch den Spamordner des E-Mail-Postfachs zu prüfen. Der Ticketgutschein kann künftig im Online-Ticketshop zur Buchung von Dauer- oder Tageskarten eingelöst werden.

Über die Modalitäten zum Kartenverkauf im Rahmen des Sonderspielbetriebs für die neue Saison 2020/2021 wird der SCP07 nach Abstimmung mit den regionalen Behörden gesondert informieren.

Die durch die Corona-Pandemie bedingte Rückabwicklung von Dauer- und Tageskarten aus der Saison 2019/2020 ist auch weiterhin über ein Online-Formular auf scp07.de möglich.