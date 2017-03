RTL-Show „Ehrlich gegen Brother“ am 1. und 4. Juli im MCC Halle Münsterland

Münster. Die Ehrlich Brothers mögen Münster: Im Dezember stellten sie hier ihre aktuelle Show „Faszination – die neue Magie“ in einer Preview vor, am 7. Mai kehren sie für gleich zwei Vorstellungen zurück. Nun bekommen die magischen Brüder mit „Ehrlich gegen Brother“ auch noch ein eigenes Fernsehformat. Aufgezeichnet wird die RTL-Show natürlich wieder in Münster. Am 1. und 4. Juli ist es, jeweils um 19 Uhr, im MCC Halle Münsterland soweit, Tickets sind ab sofort erhältlich.

Im TV sorgen Andreas und Chris Ehrlich zuverlässig für hohe Einschaltquoten, ab Herbst zeigt RTL die beiden Brüder deshalb in zwei Shows zur besten Sendezeit. Bei „Ehrlich gegen Brother“ präsentieren Andreas und Chris Ehrlich die weltbesten Magier und geben auch selbst einige ihrer spektakulären Illusionen zum Besten. Jeder Bruder schickt dabei seinen Favoriten ins Rennen um den mit 10000 Euro dotierten „Ehrlich Brothers Pokal“. Wer den am Ende in den Händen hält, entscheidet das Publikum im MCC Halle Münsterland.

Tickets für die Fernsehaufzeichnungen am Samstag, 1. Juli, und am Dienstag, 4. Juli, jeweils um 19 Uhr, sind ab 37,95 Euro erhältlich, unter anderem bei Ticket to Go am Messe und Congress Centrum Halle Münsterland, Tel.: 0251-1625817, sowie im Internet unter www.mcc-halle-muensterland.de. Hier gibt es auch Karten für die Show „Faszination – die neue Magie“ am Sonntag, 7. Mai, um 13 und 18 Uhr, und zwar ab 43,50 Euro.