Round Table und ASB erfüllen letzte Wünsche

Round Table unterstützt Aufbau des ASB-Wünschewagens in der Region OWL

Noch einmal die warmen Sonnenstrahlen und die salzige Nordseeluft auf der Haut spüren oder einen letzten Ausflug in das eigene Haus: Dies ermöglicht der ASB-Wünschewagen schwerstkranken Menschen, denen nicht mehr viel Zeit verbleibt. Treu einer jahrzehntelangen Tradition feierten die aktiven Tabler und zahlreichen Oldies mit tatkräftiger Unterstützung Ihrer gesamten Familien, Freunde und vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern am 1. Mai 2019 Ihren jährlich stattfindenden Swinging Table auf dem Meierhof Rassfeld. „Wir freuen uns sehr, dank der Einnahmen des Swinging Table unseren diesjährigen Spendenzweck, den Aufbau des ASB-Wünschwagens für unsere Region, mit 3.000 Euro unterstützen zu dürfen“, berichtet Dr. André Vielstädte, Präsident der RT 73. Manchmal sind es die einfachen Wünsche: Die Sterbenden möchten noch einmal nach Hause oder an einer Familienfeier teilnehmen. Häufig wünschen sich die Menschen, nur für einige Stunden oder einen Tag das Zimmer im Hospiz, auf der Palliativstation oder zu Hause zu verlassen, ihren Lieblingsort zu besuchen, in die Heimat, ans Meer oder in die Berge zu fahren. „Im Juli 2019 ist es nun endlich so weit, dass unser eigener und ganz neuer Wünschewagen für die gesamte Region Westfalen seine Fahrt aufnehmen kann. Bundesweit gibt es inzwischen 24 ASB-Wünschen“, erklärt Stefanie Könitz-Goes, die das Projekt beim ASB in der Region Westfalen begleitet und das Fundraising verantwortet. Die Spende des Round Table 73 leistet einen kleinen Beitrag, mit dem der ASB in einem nun eigenständigen Wünschewagen hoffentlich viele letzte Wünsche aus der Region OWL wahr werden lassen kann. Der Round Table 73 Gütersloh unterstützt jedes Jahr mit seiner Arbeit Projekte und Einrichtungen in der Region. Der 1972 gegründete Serviceclub verbindet junge Männer bis zu einem Alter von 40 Jahren, danach erlischt die Mitgliedschaft. Gemeinsam werden unter dem Motto adopt, adapt, improve Freundschaften gepflegt und sich ehrenamtlich in der Region Gütersloh/OWL engagiert.