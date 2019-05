Romantische Radtour im Grünen

Gütersloh. Am 19. Mai entführt der beliebte Gütersloher Stadtführer Klaus Gottenströter die Teilnehmer der Radtour „Romantische Pättkes und lauschige Ecken“ wieder zu einigen der traumhaften Orte in und um Gütersloh.

Die vier stündige Fahrt startet um 13 Uhr vor dem Service Center der Gütersloh Marketing GmbH. Von hier aus geht es Richtung Norden nach Marienfeld und weiter an der Lutter entlang bis nach Isselhorst. Klaus Gottenströter versorgt die Teilnehmer da bei mit spannendem Wissen zum Flughafengelände, dem Hühnermoor, Kloster Marienfeld und vielen weiteren Stationen entlang des Weges. Das Gasthaus „ Zur Linde“ in Isselhorst lädt zu einer kurzen Einkehr auf eigene Kosten ein. Nach rund 30 km endet die gemütliche Tour in der Innenstadt Güterslohs. Karten für die Tour sind für 9,50 Euro/Person (erm. 7 ,00 Euro) im Service Center der gtm erhältlich.

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10- 18 Uhr, Mi & Sa 10 – 14 Uhr. Das Tragen eines Helmes wird empfohlen.