Romantischer Start in die Ehe

Candle-Light-Trauungen in der Kirchstraße 21 sind beliebt – auch 2018 gibt es wieder einen Dezember-Termin

Gütersloh. Kerzenschein und leise Musik,.Trauzimmer und Vorraum im Haus Kirchstraße 21 sind in honigfarbenes Licht getaucht. Romantischer könnte der Start in die Ehe kaum sein. Das denken sich offensichtlich viele Paare, denn nach der „Premiere“ der Candle-Light-Trauungen im vergangenen Jahr waren die Termine am 8.Dezember ruckzuck ausgebucht. Insgesamt sechs Brautpaare nutzten die Gelegenheit zum Ja-Wort mit Weihnachtsstimmung, denn Sterne, adventliche Blumengestecke und Tannengrün vervollständigen das Bild.

Tanja und Jan Spyra (unser Bild) aus Gütersloh sind die ersten, die an diesem Nachmittag von Standesamtsleiterin Claudia Wiegelmann getraut werden. Zusammen mit ihrer Kollegin Manuela Marxen begleitet sie an diesem Tag die Paare in den Stand der Ehe und strahlt selbst mit Ihnen um die Wette, weil offensichtlich ist, wie wohl sich die Hochzeitsgesellschaften in dieser Umgebung fühlen. Auch Tanja und Jan Spyra haben sich für diesen Tag „wegen der besonderen Atmosphäre“ entschieden und weil die Kerzen für sie ganz persönlich ein Symbol sind, das sie verbindet.

Auch im kommenden Jahr wird es nach Auskunft von Claudia Wiegelmann wieder Candle-Light-Trauungen geben, der Freitag vor dem 2. Advent gilt inzwischen schon als gesetzt. Aber auch „auf Tour“ gehen die Standesbeamtinnen und –beamten im kommenden Jahr wieder. Nächster Termin ist der Valentinstag am 14. Februar, dann ist die „Utlucht“ im Fachwerkteil des Stadtmuseums wieder Trauzimmer.

