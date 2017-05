Römer- und Germanentage am Schauplatz der Varusschlacht

Bramsche/Kalkriese. Die größten Römer- und Germanentage Deutschlands locken zu Pfingsten, 4. und 5. Juni 2017, mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie nach Kalkriese. Zwei Tage schlagen hunderte Römer- und Germanendarsteller im Museumspark friedlich ihre Zelte auf und nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise in die antike Welt. „Wir haben auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Mit vielen neuen Programmpunkten. Darunter ein Triumphzug, angelehnt an die Siegesfeier des Germanicus vor fast genau 2000 Jahren, eine Weihezeremonie und Geschützvorführungen mit Brandgeschossen“, so Dr. Joseph Rottmann, Geschäftsführer Varusschlacht im Osnabrücker Land. „ Zwei Tage bieten wir unseren Besuchern, die aus ganz Deutschland nach Kalkriese reisen, Einblicke in das erste Jahrhundert nach Christus – aus römischer und germanischer Sicht. Das macht die Kalkrieser Römer- und Germanentage in dieser Größenordnung zu einer deutschlandweit einzigartigen Veranstaltung“, so Rottmann weiter.

Seit 1993 und in diesem Jahr zum 13-ten Mal finden die Römertage im Park des Varusschlacht-Museums statt. Ein Höhepunkt im prall gefüllten Programm der zweitägigen Veranstaltung sind die römischen und germanischen Reiter. Waghalsige Manöver hoch zu Ross werden das Publikum beeindrucken. Weiterer Anziehungspunkt sind die Geschützvorführungen in der Arena. Mit originalen Nachbauten römischer Wurf- und Pfeilgeschosse wird die Durchschlagskraft der antiken Superwaffen getestet. Das Torsionsgeschütz Scorpio beschleunigt abgefeuerte Geschützbolzen auf bis zu 200 km/h. Und der Onager, der römische Wildesel, katapultiert seine Munition bis zu 100 Meter. Fachkundige Erklärungen der Römerdarsteller über die Rekonstruktion der Feldgeschütze und den Einsatz im alten Rom begleiten die Vorführungen im Museumspark. Eröffnet wird die Veranstaltung an beiden Tagen mit einem Weiheritual eines Auguren, einer Art römischer Priester, der die Götter um Wohlwollen für die Veranstaltung bittet. Am Sonntag und Montag in der Mittagszeit erinnert das Museum mit einem Triumphzug an die Siegesfeier des Feldherrn Germanicus in Rom im Jahr 17 n.Chr. Bei seinen Rachefeldzügen in Germanien hatte er die Ehefrau von Arminius‘, Thusnelda, und deren Sohn, Thumelicus, gefangen genommen. In einem prächtiger Triumphzug zu Ehren Germanicus‘ in den Straßen Roms wurden Thusnelda und ihr Sohn als Kriegsbeute vorgeführt.

In den Lagern pulsiert das Leben und zahlreiche Darbietungen machen die Geschichte zu einem spürbaren Ereignis: Arbeit und Alltag, Handwerk und Handel, Genuss und Kultur geben faszinierende Einblicke in die Zeit während des ersten Jahrhunderts nach Christus. Zu Gast sind in diesem Jahr rund zehn Römer- und Germanengruppen aus ganz Deutschland. Und die LEGIO I Italica aus Italien mit allein mehr als 45 Mann. „Insgesamt präsentieren sich rund 250 Darsteller auf unserem Gelände und zeigen ganz unterschiedliche Facetten der Antike“, freut sich Joseph Rottmann auf zwei Tage im Zeichen der Römer und Germanen. Auf dem Exerzierplatz zeigen die Legionäre Kampfformationen, wie die bekannte „Schildkröte“, präsentieren ihre Ausrüstung und demonstrieren ihr Können mit Schwert und Lanze. Es gibt den Trainingskurs für kleine Legionäre und auch große Besucher haben die Möglichkeit militärische Übungen zu erproben. Auch die flinken Germanen präsentieren sich und zeigen Bewaffnung und Kampftechniken. Mit dem Bogen können Jung und Alt ihre Treffsicherheit testen oder den germanischen Stammeskriegern am Lagerfeuer über die Schulter schauen. Und auch die Germanen bieten einen Trainingskurs für kleine germanische Krieger. Händler und Handwerker öffnen auf dem Marktplatz die Tore und erlauben einen Blick in die Vergangenheit. Der germanische Schmied zeigt in seiner Werkstatt die Handwerkskunst der römischen Kaiserzeit. Eine Modenschau präsentiert antike Kleidertrends. Bei einem Rundgang durch das Römerlager erfahren Besucher interessante Details über Religion, Medizin und Schreibkunst im alten Rom. In der Taberna locken antike Köstlichkeiten zum Probieren, während nebenan die Würfel fallen. Prächtiger Schmuck, feine Webwaren, gewürzter Wein – in Kalkriese wird die bunte Kultur der Antike authentisch nacherlebbar. „Der Kartenvorverkauf läuft schon. Vergünstigte Tickets für die Römer- und Germanentage können erstmals auch online in unserem Ticketshop auf unserer Homepage erworben werden“, so Rottmann.

Zusätzlich zum kurzweiligen Programm in den Lagern laden die Mitmachaktionen und Kinderprogramme der Museumspädagogik ein zum Erkunden und Kennenlernen. An der Feuerstelle wird gekocht. Im Kindermuseum probieren kleine Besucher römische und germanische Gewänder an. Und aus vielen kleinen Steinchen legen flinke Kinderhände römische Mosaiken. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag wird wieder die beliebte Wissensrallye angeboten. Quer durch alle Lager warten knifflige Fragen zum römischen Reich und aus der Welt der Germanen auf kleine Römer- und Germanenfans. Auch die Ausstellung zur Varusschlacht und die Sonderausstellung „Schnappschuss – Zoom dich in die Römerzeit“ sind den ganzen Tag für Besucher geöffnet. Weitere Informationen sind unter www.kalkriese-varusschlacht.de bereitgestellt.

Unterstützt werden die Römer- und Germanentage 2017 von der Innogy, den Stadtwerken Bramsche, der Barre Brauerei und den Graf Metternich Quellen.

Serviceinformationen:

Bis zum 3. Juni 2017 können Eintrittskarten zum reduzierten Vorverkaufspreis erworben werden. Tickets sind im Vorverkauf im Onlineticketshop unter www.kalkriese-varusschlacht.de, täglich von 10:00-18:00 Uhr an der Kasse im Museums-Shop Kalkriese und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Karten können außerdem telefonisch bei der VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land bestellt werden (von 8:00-13:00 Uhr unter der Rufnummer 05468 9204-18) – dieser Service endet bereits am 28. Mai 2017, da danach die Karten nicht mehr rechtzeitig per Post zugestellt werden können.

Eintrittspreise an der Tageskasse

Eintritt 12,50 €

Ermäßigter Eintritt 9,00 €

Familienkarte 30,00 € [2 Erwachsene mit Kindern]

Freier Eintritt für Kinder bis 6 Jahre, Ermäßigung: Kinder bis 16 Jahre,

Schüler, Studenten, Schwerbehindete

Eintrittspreise im Vorverkauf

Eintritt 10,40 €

Ermäßigter Eintritt 7,30 €

Familienkarte 25,00 €

Vorverkaufsstellen [ab 3. April 2017]

Online: www.kalkriese-varusschlacht.de

Museum und Park Kalkriese: Museums-Shop [bis 3. Juni 2017]

Telefonisch: Mo. bis Fr., 8:00 – 13:00 Uhr, Tel: +49 [0] 5468 9204-18

[bis 26. Mai 2017]

Bitte beachten Sie: Folgende Vorverkaufsstellen haben unterschiedliche Öffnungszeiten und erheben Vorverkaufsgebühren.

Bramsche: Buchladen am Münsterplatz; Beckermann Reisen, Osnabrücker

Straße 7; Idingshof – Hotel und Restaurant, Bührener Esch 1

Osnabrück: Tourist Information, Bierstraße 22 / 23; Mobilitätszentrum der

Stadtwerke Osnabrück, Neumarkt 9 – 10;

Venne: Reisebüro Winkelmann, Hauptstraße 16

Bad Essen: Tourist-Info, Lindenstraße 25; Reisebüro Winkelmann, Lindenstraße 32

Rieste: Alfsee Ferien- und Erholungspark, Am Campingplatz 10

Bersenbrück: Kreissparkasse Bersenbrück, Lindenstraße 4

Service für Besucher: Mit dem Bus kostenlos zu den Römer- und Germanentagen.

Am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag ermöglicht ein Bussonderverkehr unentgeltlich die Fahrt zu Museum und Park Kalkriese. Die Busse pendeln mehrfach zwischen Bramsche bzw. Osnabrück und Kalkriese. Ein weiterer kostenloser Shuttle-Bus verkehrt vom Park+Ride-Parkplatz an der Raiffeisen-Tankstelle Venne zum Veranstaltungsgelände. Haltestellen und Fahrzeiten sind dem Römer- und Germanentage Flyer zu entnehmen oder stehen zum Herunterladen auf der Homepage unter www.kalkriese-varusschlacht.de bereit

RG-01/02/04/05: Ein vielseitiges Programm erwartet die Besucher der Römer- und Germanentage an Pfingsten.

Copyright Varusschlacht im Osnabrücker Land, Fotos Hermann Pentermann

Die Bilder sind im Rahmen der Berichterstattung frei zur Veröffentlichung