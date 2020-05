Rödinghausen schafft 22 neue Bauplätze in Schwenningdorf

Erschließung der „Neuen Mitte“ läuft – ab September kann gebaut werden

Rödinghausen. 22 Baugrundstücke in allerbester Lage erschließt Rödinghausen jetzt im Baugebiet „Neue Mitte Schwenningdorf“. Die Gemeinde schafft auf dem zwei Hektar großen Gelände die Voraussetzungen für neuen Wohnraum und für die Umsetzung von Ideen und Träumen privater Investoren. „Mich erreichen immer wieder Anfragen von Rödinghauser Familien, die sich ein Eigenheim schaffen wollen, oder auch von gebürtigen Rödinghausern, die hierher zurückkehren möchten“, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. „Mit der Neuen Mitte bieten wir Baugrundstücke in hervorragender Lage und mit allen Angeboten des täglichen Lebens in unmittelbarer Nähe.“