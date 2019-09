Rody Reyes & Havanna con Klasse

Hamm. Am Sonntag, dem 1. September 2019 begeistert Leadsänger und Frontman Rody Reyes mit seiner Band und zeigt pure kubanische Lebensfreude mit dem Besten, was Salsa, Merengue und traditionelle kubanische Musik zu bieten haben.

Ab 14.30 Uhr lässt er in der Aktionsmulde karibische Atmosphäre entstehen. Die in Kuba ausgebildeten Musiker lieben und leben seit 20 Jahren Live – Konzerte. Diese Begeisterung und Erfahrung hört man ihnen nicht nur an – man spürt sie. Rody Reyes ist ein begnadeter Sänger, der sein Publikum liebt. Und das Publikum liebt ihn! Mit seiner Ex – Tour – Band „Sonoc de las Tunas“ gewann er den Emiliano Salvador Award Cuba, den kubanischen Grammy für das beste Arrangement kubanischer Musik. Seine Live – Musiker von Havanna con Klasse ruhen sich auf diesem Erfolg nicht aus. Ihr Anspruch ist, jedes Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen, an das die Besucher auch noch nach Jahren mit einem Lächeln zurückdenken. Ein Konzert mit einzigartigen Eigenkompositionen und Klassikern von Buena Vista Social Club: Compay Segundo, Eliades Ochoa oder Polo Montañez… modern und unverwechselbar arrangiert. „Havanna con Klasse“ trägt den Namen der Stadt, in der man an jederStraßenecke die Freude und Lebendigkeit ihrer Musik und Menschen spüren und atmen kann.