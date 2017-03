Rock für alle Größen – Nachwuchsfestival geht in die 30. Runde

Minden. Das Programm steht fest. Am 11. März öffnet das Kreativzentrum Anne Frank für alle Rockbegeisterten seine Türen. Die Stadt Minden und der Freizeitmitarbeiterclub laden ein. Unter den Anmeldungen für das 30. Rocknachwuchsfestival sind vier Bands aus und um Minden. Mit dabei die frisch gegründete Band „Invisible Damage“ mit dem bekannten Nachwuchsgitarristen Mika Beier aus Minden. Erwartet wird ein bunter Mix aus Hardrock bis Metal. Obwohl die Band erst vor kurzem entstand, gibt es bereits sieben eigene Songs, die die Gruppe präsentieren wird.

Einen etwas weiteren Weg hat die ebenfalls fünfköpfige Band „Jail Job Eve“. Sie bringen bluesgetränkten Rock mit kompromisslosen Riffs und dynamischer Performance auf die Bühne. Wer Jail Job Eve live erlebt, sieht und hört eine Naturgewalt, stürmisch und leidenschaftlich, mit einem Sound, der mächtig vor die Pappe tritt. Die Gruppe spielt rockige Powernummern und malerische Bluesstücke voller spannender Klänge und Geschichten.

Die dritte Band ist „Servants of the System“, eine Hardcore-Band aus Minden. In ihren Songs geht es um politische Missstände und alltägliche Themen, die sie in ihrem eigenen Stil dem Publikum nahe bringen. Dabei steht der „Do-it-yourself“-Gedanke im Vordergrund und verleiht dem selbst gemachten Hardcore der 4er – Combo einen persönlichen und echten Charakter ohne großen Schnick Schnack. Denn hier geht es um die Botschaft und die Motivation, etwas zu bewegen. Trotz ihres jungen Alters vertreten sie klare Ansichten und wollen diese mit allen in ihrer Musik teilen. Hart aber fair!“

Härter wird es zum Abschluss, den macht die Band „Recreation“ ebenfalls aus Minden. Musikalisch orientieren sie sich nicht direkt an größeren Vorbildern, sondern legen Wert darauf, ihren eigenen Stil so kreativ und individuell wie möglich zu kreieren. Textlich setzen sie sich mit Problemen bezüglich Gesellschaft, Politik und Religion auseinander. Die Zuschauer erwartet eine abwechslungsreiche Mischung von Rockballaden bis zu härtesten Metalsounds.

Insgesamt darf man sich auf einen sehr abwechslungsreichen und musikalischen Abend freuen. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 2 Euro.