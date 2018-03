Rieti-Sonntag mit Frühlingsmarkt am 18.März in Rietberg

Rietberg. Der Rieti-Sonntag am Sonntag, dem 18. März 2018 in Rietberg verspricht wieder einen kurzweiligen Einkaufsbummel in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr. Die Händler des Frühlingsmarktes bieten Ihre Waren entlang der Rathausstraße bereits ab 11:00 Uhr feil. Die Besucher von Nah und Fern sind herzlich eingeladen, sich über Fähigkeiten und Fertigkeiten regionaler Betriebe und Händler zu informieren und dies mit einem Einkaufsbummel in historischem Ambiente zu verbinden.

Der Frühling ist da und viele Rietberger Händler an der Rathausstraße bedanken sich bei Ihren Kunden nach einem Einkauf mit einem ganz besonderen Blumengruß: Als kleine Aufmerksamkeit überreichen die Gewerbetreibenden zum Rieti-Sonntag „Bellis“ das sind die rosa-weißen Kulturgänseblümchen, mit denen Sie den Frühling mit nach Hause nehmen können.* (*solange der Vorrat reicht.)

Vor dem Rathaus wird der Spiele Circus gastieren. Unter dem bunten Zirkuszelt können die kleinen Besucher nach Herzenslust „Ausprobieren und Entdecken“. Mit Pedalos, Kreiseln, Stelzen, Wippen und vielem mehr können Kinder und Familien zusammen spielen.

Die Eiscafes, Gaststätten und Restaurants können Ihre Gäste bei hoffentlich sonnigem Wetter auf den Terrassen und in den Biergärten auch unter freiem Himmel bewirten. Natürlich bietet die heimische Geschäftswelt ihre Frühlingsmode und aktuelle Produkte in der autofreien Rathausstraße an.

Der Frühlingsmarkt bietet auch in diesem Jahr ein vielseitiges und attraktives Angebot:

Angelika Protte von Kraut+Rosen zeigt vor ihrem Ladenlokal am Südtor ihr blühendes Angebot. Dekoratives für Haus und Garten bringt Kornelia Schary mit in die Rathausstraße.

Fahrrad Eickhölter aus Mastholte wird beim Rieti-Sonntag eine Auswahl an Fahrrädern und Zubehör präsentieren und Lust auf den Fahrradsommer 2017 machen. Bei Heim&Haus können sich Besucher zu vielen Bauelementen wie Fenster, Rollläden, Markisen und vielen mehr informieren.

Das Früchteparadies wird in Rietberg nach erfolgreicher Premiere im Herbst auch zum Frühlingsmarkt köstliche Trockenfrüchte und Nüsse an. Aus Westerwiehe kommt die Familie Schmalhorst-Westhoff mit westfälischen Wurstspezialitäten aus eigener Herstellung. Mit Kaffeespezialitäten und Waffeln wird die Barista Steffi Bakalorz mit ihrem „Kaffe-Express“ anrollen. Die gute Thüringer Rostbratwurst gibt’s am Stand von Rüdiger Abel.

Suppen von Wela gibt’s bei den Höppners aus Meschede. Diese sind unter den Markennamen Hago&Kelbor bekannt. Maher Hadidi bringt seine griechischen Spezialitäten im Marktwagen mit. Tee, Gewürze und Kräuter bietet Drogist Niggemeier feil, den viele bereits vom Bauernmarkt kennen. Ansgar Denzel ist mit seinem Olivenöl und daraus erzeugten Produkten nach längerer Pause wieder beim Frühlingsmarkt dabei. Julia Plümpe kommt mit Ihrem Marktwagen und bringt ihr frisch gebackenes Brot mit.

Marita Jostkleigrewe bringt zum Frühlingsmarkt Tücher und viele attraktive Dekorationsartikel mit in die Rathausstraße. Bei Sudbrocks Marktstand werden Körnerkissen und selbstgenähte Wohnaccessoires angeboten. Wachstücher und Tischdecken bietet Annegret Möllers an. Lederwaren und Taschen sind bei Almira Steuer zu erwerben.

„Socken Helmut“ ist natürlich auch mit von der Partie. Österliche Dekoration und florale Frühlingsdeko wird Maria Hunkenschröder anbieten. Susanne Hugget bringt Lederschmuck und Accessoires mit und ist bereits vom Wochenmarkt bekannt in Rietberg.

Leitern „Rauf und Runter“ gibt’s am Rieti-Sonntag an der Emsbrücke bei Leitern Beckmann. Die Firma Rehage Bauelemente zeigt auf der Emsbrücke Carports, Terassenüberdachungen, Kellerschachtabdeckungen und Insektenschutz für Fenster und Türen.

Die Firma Mertens-Reisen ist natürlich auch wieder mit dabei, in dem bei einer Frühjahrsverlosung nach dem Gewinner einer tollen Reise gesucht wird. Und vor dem Geschäft Silamo an der Rathausstraße 46 versüßt Familie Junkerkalefeld den Einkauf mit frischem Popcorn und farbenfrohen Ballons für die Kinder.