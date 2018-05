Riesen-Tablet zum Ausprobieren in der Stadtbibliothek Detmold

. Am Donnerstag, 3. Mai hat Manuela Piche, Leiterin der Stadtbibliothek Detmold, zusammen mit der Klasse 5h des August-Hermann-Francke-Gymnasiums feierlich und voller Begeisterung den neuen Multitouchtable der Stadtbibliothek eingeweiht. Gemeinsam mit den Schülern des Gymnasiums lüftete Piche die Decke. Sofort stürzten sich die Kinder mit leuchtenden Augen auf das Riesen-Tablet. Schnell wurden die ersten Apps geöffnet und ausgiebig getestet. Auf dem Multitouchtable sind Apps installiert, die für klein und groß geeignet sind. Ab sofort können Kinder, Jugendliche und Erwachsene während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek nach Herzenslust mit dem Tablet stöbern, spielen und vieles Neues entdecken. So kann man sich z.B. mithilfe einer App sein Zuhause in Nahansicht anschauen. Die Apps für die Kinder sind von der Kinder- und Jugendbibliothekarin Katja Blume getestet worden und weisen überwiegend pädagogischen Charakter auf, bei einigen steht aber auch nur der Spielspaß im Vordergrund.