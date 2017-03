„Richling spielt Richling“ – Prognosen auf Rückblicke

Bad Oeynhausen. Am 16.03.2017, um 19:30 Uhr wird der aus dem Fernsehen bekannte und mit diversen Preisen ausgezeichnete deutsche Kabarettist und Schauspieler Matthias Richling die heutigen und damaligen Machtverhältnisse vergleichen und Parallelen in der politischen Entwicklung erschließen. Dabei greift er auf satirische Mittel zurück und schlüpft in die Rolle der politischen Persönlichkeiten und bringt diese auf die Bühne. Politische Klassiker, wie der Besuch von Angela Merkel bei Sigmund Freud oder der Ex-Bundespräsident Horst Köhler im verzweifelten Kampf mit dem Teleprompter sind hier selbstverständlich vertreten. Im aktuellen Stück, das auf ein großes Bühnenbild verzichtet, wird Richling lediglich mit einem Stuhl auskommen. Mit diesem Utensil will er die Feuilleton-These unterstreichen, dass es reicht, einen Stuhl auf die Bühne zu stellen, um Kabarett zu machen. Das Motto diesmal lautet also: Richling und ein Stuhl … das kann spannend werden.

Matthias Richling – ein deutscher Kabarettist, Parodist, Autor und Schauspieler – wurde 1953 in Waiblingen geboren, wuchs in Endersbach auf und studierte Literatur-, Musik- und Theaterwissenschaften. Schon während seines Studiums stand er als Kabarettist auf der Bühne und erhielt schon in jungen Jahren Auszeichnungen, wie 1978 den Deutschen Kleinkunstpreis, einen Förderpreis der Stadt Mainz, 1987 den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie Kabarett. Im Jahr 2012 wurde er prämiert mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und war Gewinner des Ehrenpreises „Das große Kleinkunstfestival der Wühlmäuse“. In Film und Fernsehen wurde er bekannt durch die 1989 bis 1990 in der ARD ausgestrahlten Satiresendung Jetzt schlägt’s Richling. Von 2003 bis 2008 gehörte er zur Stammbesetzung der Sendung Scheibenwischer (ARD) und der Nachfolgesendung Satire Gipfel, in der er seit 2011 von Dieter Nuhr abgelöst wurde. Als Autor überzeugte er u. a. mit seinem Beitrag Ich schaue Polit-Talkshows, um den homo-politicus im TV und in freier Wildbahn zu beobachten, welcher 2009 in dem Buch von Sascha Michel, Heiko Girnth (Hrsg.): Polit-Talkshows. Bühnen der Macht. Ein Blick hinter die Kulissen erschien. Des Weiteren brachte er noch sechs erfolgreiche DVDs von Zwerch trifft Fell auf den Markt.

Richling ist dafür bekannt, dass er in hoher Geschwindigkeit häufig in Rollen bekannter Persönlichkeiten schlüpft, die im politischen Leben eine Bedeutung erlangt haben. Dabei karikiert er durch humorvolle und bisweilen bizarre Übertreibung das Nichtsagende und Widersprüchliche ihrer öffentlichen Auftritte und übermittelt dabei fast beiläufig teilweise scharfe inhaltliche Kritik. Auf eine spannende satirische Vorstellung, mit der Begegnung unterschiedlicher politischer Persönlichkeiten aus der jetzigen Zeit mit denen aus der Geschichte, dürfen die Zuschauer schon jetzt gespannt sein.

Tickets für die Vorstellung am 16.03.2017 im Theater im Park & weitere Informationen gibt es ab 18,00 Euro in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie online auf www.badoeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, Tel. 0 57 31 / 13 13 80.