Rheda-Wiedenbrück wird zum Mekka des Rallyesports

Rheda-Wiedenbrück. Seit Jahresbeginn laufen die Vorbereitungen beim MSC Wiedenbrück e.V. im ADAC für die diesjährige 36. ADAC die-thiel-gruppe Reckenberg Rallye auf Hochtouren. Das Organisationsteam rund um Stefanie Knöbel (Vorsitzende des MSC Wiedenbrück im ADAC e.V.) und Hans-Udo Weckheuer (Rallyeleiter) hat in diesem Jahr einiges Neues im Angebot.

Auf dem neuen, großzügigen Areal des Autohauses Thiel in Rheda (direkt gegenüber dem A2-Forum) ist in diesem Jahr das Rallyezentrum. Dort findet der Start, das Regrouping und die Zielankunft statt. Ebenso wird dort vor der Rallye am Freitagabend und am Samstagmorgen die technische Abnahme der Rallyefahrzeuge erfolgen. Zuschauer können sich hier die Rallyefahrzeuge genauer anschauen und den ein oder anderen Plausch mit einem Rallyefahrer halten. Das Rallyezentrum wird wieder der zentrale Anlauf- und Informationspunkt für Aktive, Zuschauer und Medienvertreter sein. Starterlisten, offizielle Aushänge, Presseakkreditierungen und Programmhefte (für nur 3 Euro) mit Zuschauerinformationen und den Strecken sind dort verfügbar.

Aber nicht nur Rallyezentrum ist neu, auch ist es dem Organisationsteam gelungen, wieder eine Wertungsprüfung auf Rheda-Wiedenbrücker Stadtgebiet auf die Beine zu stellen. Es wurden insgesamt drei neue Strecken für die Rallye ausgewählt. Im Roadbook der Teilnehmer sind in diesem Jahr Wertungsprüfung (WP) Ravenol, ein schöner Zuschauerrundkurs in Rheda-Wiedenbrück, WP Herforder Pils ebenfalls ein Rundkurs, jedoch in Rietberg und eine rasante Sprintprüfung HJS Motorsport in Herzebrock-Clarholz ausgewiesen.

Die Vorsitzende des MSC Wiedenbrück Stefanie Knöbel zum Stand der Vorbereitungen:

„Trotz oder gerade wegen der vielen Arbeit im Vorfeld, freue ich mich auf eine tolle Rallye mit neuem Standort des Rallyezentrums. Wir haben in den vergangenen Monaten intensiv an den neuen Wertungsprüfungen gearbeitet, liegen gut im Zeitplan und ich danke schon jetzt allen Anwohnern, dass sie uns mit Ihrer Zustimmung die Durchführung der Rallye ermöglichen. Viele werden sicherlich wieder die Gelegenheit nutzen und sich zu Nachbarschaftstreffen zusammenfinden um das Rallyegeschehen live zu verfolgen. Besonders freue ich mich, dass wieder eine Prüfung in Rheda-Wiedenbrück stattfindet.“

Zudem setzt der MSC Wiedenbrück in diesem Jahr auf E-Mobilität. Die Streckensperrung der Prüfungen wird in diesem Jahr durch einen vom Autohaus Thiel eingesetzten E-Golf erfolgen. Da das Thema E-Mobilität deutlich präsenter wird, ist auch das Stadtwerk Rheda-Wiedenbrück am Rallyezentrum vertreten und informiert über die Vorzüge der E-Mobilität.

Bis zu 100 Teams werden am 16. September 2017 um 11:31 Uhr am Rallyezentrum starten, um die insgesamt 35 Rallyekilometer auf Bestzeit absolvieren. Natürlich sind auch die historischen Autos wieder am Start. Erwartet werden ca. 40 Teams für die 11. ADAC die-thiel-gruppe Reckenberg Retro-Rallye.

Auf den Strecken müssen diese Teams beim Durchfahren der Lichtschranke vorgegebene Soll-Zeiten auf die Hundertstelsekunde genau einhalten. Zur Zielankunft der Rallye werden die Fahrzeuge dann ab ca. 17:30 Uhr wieder am Autohaus Thiel eintreffen.

Wer nicht nur zuschauen möchte, sondern noch näher dabei sein will und aktiv seinen Beitrag zur Rallye leisten möchte, meldet sich am besten beim Motorsportclub Wiedenbrück als Streckenposten an einer der Wertungsprüfungen.