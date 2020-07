Rheda-Wiedenbrück Gutscheine werden bezuschusst

Rheda-Wiedenbrück . Ab 15. Juli werden die mit 25 % vom Gutscheinwert bezuschussten Gutscheine in der Geschäftsstelle der Flora Westfalica am Rathausplatz 8 – 10 erhältlich sein. Der Rat der Stadt hatte die Aktion auf Antrag der CDU mit großer Mehrheit am 29. Juni bewilligt, um einen Anreiz für das lokale Einkaufen zu setzen und so dem Einzelhandel und der Gastronomie zu helfen, die Folgen der Corona-Krise zu überwinden. Jetzt tagte eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den Gewerbevereinen, um die Umsetzung zu diskutieren.

Mit einem Budget von insgesamt 200.000€ bezuschusst die Stadt die Rheda-Wiedenbrück Geschenkgutscheine und schafft so ein Kaufkraftvolumen von 800.000€, das die Bürgerinnen und Bürger möglichst kurzfristig bei den Geschäften und Dienstleistern in Ware oder Leistung umsetzen sollen. Mit dem Geld werden die bereits eingeführten Rheda-Wiedenbrück Gutscheine gefördert. „Das ist eine tolle Unterstützung für den Einzelhandel und die Gastronomie in der Stadt. Vielen Dank an den Rat der Stadt, der die Mittel bewilligt hat. Das ist nicht selbstverständlich!“, formulierte stellvertretend Axel Sträter, Vorstandsmitglied Gewerbeverein Wiedenbrück.

Damit möglichst viele Geschäfte von der Förderung profitieren, bietet der Dienstleister MBC in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung allen Einzelhändlern einen schnellen Einstieg in das System mit einer bis Ende des Jahres gültigen Testphase an. „So schaffen wir für alle Einzelhändler und Gastronomen die Möglichkeit, kurzfristig mitzumachen und das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger zum Eintausch der Gutscheine über die aktuell bestehenden 70 Partner zu erhöhen!“, erklärt Bürgermeister Theo Mettenborg.

Bürgerinnen und Bürger können nur einen geförderten Gutschein pro Peron erwerben, jedoch zwischen den Werten 15 €, 25€, 50€, 100€ und 150€ frei wählen. Der Besitz einer CityBonusCard ist zum Erwerb von Gutscheinen nicht notwendig, allerdings gilt weiterhin, dass die teilnehmenden Partner Punkte auf Umsätze in ihren jeweiligen Geschäften vergeben und damit das Einkaufen in Rheda-Wiedenbrück noch lohnenswerter gestalten.

Aktuelle Öffnungszeiten der Flora Westfalica unter: https://www.rheda-wiedenbrueck.de/kunst-kultur/flora-westfalica/.

Der Rheda-Wiedenbrück Gutschein ist Teil des CityCardSystems, das als Gemeinschaftsprojekt des Gewerbewervereins Wiedenbrück, der Initiative Rheda, des Handelsverbands Ortsgruppe Rheda-Wiedenbrück und der Stadt Rheda-Wiedenbrück am 01.09.2019 eingeführt wurde. Mehr Informationen zum System unter: www.rheda-wiedenbrück.meinbonus.cash .