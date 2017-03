Restplätze im Instrumentenkarussell und bei den Cello-Wichteln

Zum zweiten Mal findet in der Johannes-Brahms-Musikschule ein Instrumentenkarussell für Kinder der 1. Klasse und Kinder, die im Herbst eingeschult werden, statt. Sie haben die Möglichkeit, in kleinen Gruppen vier Instrumente (Akkordeon, Blockflöte, Geige, Schlagzeug) auszuprobieren und so ihre Vorlieben zu entdecken.

Die Cello-Wichtel erforschen das Cello und entlocken ihm erste Töne. Mit Streichen und Zupfen und weiteren Klängen werden kleine Geschichten erzählt, Lieder begleitet und Musik gemacht. Spielerisch wird das Geheimnis der Notation aufgedeckt und erprobt. Bewegung und Tänze stärken das rhythmische Gefühl. Geeignet für Kinder, die im Herbst 2017 eingeschult werden und sich für Streichinstrumente interessieren.

Beide Kurse gehen von April bis September und starten am Montag, den 3. April von 16:00 – 16:45 Uhr. Ausführliche Informationen erhalten Sie unter Tel.: 05231/ 926900 oder www.johannes-brahms-musikschule.de.