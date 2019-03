Restplätze bei Skireisen in den Osterferien

Gemeinsam mit dem Sportbund und seinen ausgebildeten Skilehrern den Wintersport entdecken!

Bielefeld. Kurzentschlossen können noch Erwachsene und Familien mit Kindern ab 8 Jahre in den Osterferien vom 13. bis 20. April nach Kaprun fahren. Die Gletscherbahnen von Kaprun bringen Skifahrer bis hinauf auf über dreitausend Meter Höhe. Sechs Tage ganztägigen Skikurs für Kinder sowie 6 Tage halbtägiger oder 3 Tage ganztägiger Skikurs für Erwachsene in verschiedenen Könnenstufen inbegriffen.

Ebenfalls vom 13. bis 20. April geht es für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 10 Jahre zum Kronplatz nach Reischach. Sowohl Beginner als auch fortgeschrittene Skifahrer finden hier ideales Terrain. Die breiten und sanften Abfahrten am Kronplatz bieten den raschen Lernerfolg sowie Genussabfahrten auf den breiten Brettern. Sechs Tage Skikurs für Kinder und Erwachsene gehören hier zum Leistungsteil.

Bei beiden Fahrten kann man wahlweise privat anreisen oder ganz bequem die Busfahrt dazu buchen.

Vom 19. April abends bis 24. April frühmorgens gibt es noch Restplätze für Erwachsene und Familien mit Kindern ab 10 Jahre beim Winterfinale am Arlberg. Busfahrt, inklusive Transfer vor Ort, 3 Übernachtungen mit Halbpension sowie 4 Tage ganztägiges Skiguiding runden dieses Special Angebot ab. Bis auf knapp dreitausend Meter fahren die Seilbahnen in die Winterwelt am Arlberg.

Weitere Informationen zu allen Skireisen findet man unter www.sportbund-reisen.de

Der aktuelle Skikatalog kann kostenlos auch angefordert werden unter Tel. 0521 5251510 oder unter info@sportbund-reisen.de

Über den Sportbund

Der Sportbund veranstaltet attraktive Sportreisen für Erwachsene und Familien, die das Besondere lieben. Von Profis organisiert und durchgängig begleitet und mit einem abwechslungsreichen Angebot. Für einen bewegten und qualifizierten Urlaub unter Gleichgesinnten. Fotos in Zusammenhang mit unserer Veröffentlichung können gerne genommen werden unter: https://www.flickr.com/photos/sportbund4you/collections/72157630446482456/