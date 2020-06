Respekt für Pflegekräfte

Die Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sassendorf GmbH zollt mit einer besonderen Aktion den Pflegerinnen und Pflegern Respekt, die in der Corona-Zeit besonders stark belastet sind

Bad Sassendorf. Die COVID-19 Pandemie stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Aber besonders die in der Pflege beschäftigten Mitarbeiter*innen waren und sind weiterhin in dieser Zeit noch stärkeren Belastungen als zuvor ausgesetzt. Das Heilbad Bad Sassendorf als Gesundheitsstandort im Herzen Westfalens möchte nun mit einer besonderen Aktion seine Anerkennung ausdrücken und lädt Pflegekräfte zu einer Auszeit vom Alltag ein.

„Wir möchten in dieser besonderen Zeit auf die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den pflegenden Berufen aufmerksam machen“, erläutert Britta Keusch, Geschäftsführerin der Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sassendorf GmbH, die Aktion. „Wir als Heilbad und Gesundheitsstandort sehen täglich, welchen außergewöhnlichen Job die Angestellten in der Gesundheitsbranche leisten. Die Corona-Krise hat vor allen Dingen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege zu außergewöhnlichen Belastungen geführt.“ Um dem stillen Applaus eine Außenwirkung zu geben, lädt die Tagungs- und Kongresszentrum GmbH die betroffenen Menschen in den Pflegeberufen zu einem kostenlosen Besuch ins Erlebnismuseum „Westfälische Salzwelten“ ein.

„Einfach mal rauskommen aus dem Alltag, etwas Anderes erfahren und nebenbei noch etwas über Salz und dessen Wirkung auf die Gesundheit lernen,“ beschreibt Museumsleiterin Jeanette Metz die Idee dahinter. „Nach dem Museumsbesuch lohnt sich außerdem ein Entdeckungsspaziergang durch unseren neu gestalteten Kurpark, um einmal abzuschalten.“ Ganz konkret lädt die Tagungs- und Kongresszentrum GmbH alle in Nordrhein-Westfalen ein, die in Pflegeberufen arbeiten. Der freie Eintritt in die Westfälischen Salzwelten gilt für eine Person mit ihrer Familie (Partner*innen und Kinder) oder einer anderen Begleitperson.