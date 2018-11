Extra-Angebot des Repair Cafés – reparieren Sie Ihre Bewerbung!

Rheda-Wiedenbrück (pbm). Im Rahmen des letzten Repair Cafés des Jahres gibt’s ein besonders Angebot: Das Reparaturforum steht am Samstag, 8. Dezember, unter dem Motto „Reparieren Sie Ihre Bewerbung!“. Zur Bewerbungsoptimierung ist eine Anmeldung erforderlich.

Interessenten haben zwischen 14 und 17 Uhr die Gelegenheit, unter fachkundiger Anleitung ihre Bewerbungsunterlagen zu optimieren. Eine Expertin in Sachen Personal- und Bewerbungsfragen steht den Besuchern an diesem Tag für Hilfestellungen zur Verfügung. Zu diesem Zweck wird neben den bekannten Räumlichkeiten der Osterrath-Realschule ein separater Raum genutzt. Vorhandene Bewerbungsunterlagen sollten mitgebracht werden.

Diese Aktion ergänzt das bekannte und beliebte Reparaturforum, bei dem sich Interessenten die Möglichkeit bietet, unter Anleitung erfahrener Experten selbst mitgebrachte, defekte Haushaltsgegenstände und beschädigte Textilien zu reparieren. Die Beratung, Hilfestellung und Schulung sind wie gewohnt kostenlos. Selbstgebackene Kuchen und Kaffee können in entspannter Runde reparaturbegeisterter Mitbürger und Mitbürgerinnen genossen werden. Besucher mit defekten Geräten werden gebeten, sich bis spätestens 16.30 Uhr einzutreffen.

Zur Teilnahme an der Sonderaktion „Bewerbungsoptimierung“ ist eine Terminabsprache nötig. Bei Interesse nimmt Agendabeauftragte Annette Vogt, vormittags telefonisch unter 05242 963 286 oder per E-Mail an agenda@rh-wd.de Anmeldungen entgegen. Sie steht auch für weitere Auskünfte zur Verfügung.