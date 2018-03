Rena Marx wird Creative Vice President GERRY WEBER

Rena Marx wurde mit Wirkung zum 1. März 2018 zum Creative Vice President GERRY WEBER benannt. In der neu geschaffenen Position ist sie für die gesamte kreative Ausrichtung der Marken GERRY WEBER Collection, Casual und Edition verantwortlich

Halle/Westfalen. Rena Marx ist seit Januar 2015 bei der GERRY WEBER Gruppe. Als Product Director GERRY WEBER Casual verantwortete sie den erfolgreichen Aufbau des Casual-Bereichs mit einer kontinuierlichen Steigerungsrate. In nur 3 Jahren etablierte sie GERRY WEBER Casual sowohl national, als auch international.

Rena Marx sagt: „Ich habe GERRY WEBER als ein aufgeschlossenes und innovatives Modeunternehmen kennengelernt. Ich freue mich darauf, für die gesamte Dachmarke GERRY WEBER eine eindeutige Handschrift zu entwickeln, zugleich aber auch die Differenzierungsmerkmale der einzelnen Kollektionen herauszuarbeiten und die jeweiligen Profile weiter zu schärfen. Hierzu gehören neben der Kollektionsentwicklung auch das Storytelling und die entsprechende Inszenierung am POS im Hinblick auf eine moderne, kreative 360-Grad-Ausrichtung der Marke. Die emotionale Kundenbindung steht hierbei im Mittelpunkt.“

Ralf Weber, Vorstandsvorsitzender der GERRY WEBER International AG kommentiert: „Mit Rena Marx haben wir eine erfahrene, kreative Führungskraft, die bereits mit der Casual-Kollektion ihr Können unter Beweis gestellt hat. Wir sind uns sicher, dass die neue Position des Creative Vice President ein Schritt hin zu einer modernen, begehrlichen Kollektion ist und der Marke GERRY WEBER noch stärkere Aufmerksamkeit und Anziehungskraft verleihen wird.“

In der Textilbranche ist die 52-Jährige keine Unbekannte: Bevor sie zur GERRY WEBER Gruppe kam, war sie bei der Bielefelder Katag AG Head of Brand der Marken „Basefield Woman“ und „In Linea“. Als selbstständige Unternehmerin etablierte sie zuvor ihre eigene Premiummarke „Rena Marx“. Im Jahr 2004 verkaufte sie ihre Marke an das Modehaus Appelrath und Cüpper, wo die Marke „Rena Marx“ nach wie vor erfolgreich weitergeführt wird.

Als Creative Vice President arbeitet Rena Marx eng mit allen Designern und Produktmanagern der einzelnen GERRY WEBER-Segmente Collection, Casual und Edition zusammen. Ein wichtiger Punkt wird auch die Emotionalisierung aller Brand Touch Points gemeinsam mit den entsprechenden Kompetenzbereichen sein, zum Beispiel Marketing, Visual Merchandising oder Vertrieb.

In ihrer neuen Position bilden Rena Marx, Creative Vice President GERRY WEBER und Raimund Axmann, Executive Vice President GERRY WEBER eine Doppelspitze, die den gemeinsamen Teamgeist zum Ausdruck bringt. Während Rena Marx die kreative Ausrichtung der GERRY WEBER Marken verantwortet, ist Raimund Axmann für die kommerzielle und wirtschaftliche Ausrichtung zuständig. Sie berichten direkt an den Vorstandsvorsitzenden Ralf Weber.

Raimund Axmann, Executive Vice President GERRY WEBER, ist überzeugt: „Wir haben mit den drei GERRY WEBER Segmenten Collection, Edition und Casual eine gute Grundlage geschaffen. Wir werden GERRY WEBER gemeinsam auf das sich stetig verändernde Kaufverhalten ausrichten, Prozesse weiter beschleunigen, Ressourcen optimal nutzen und traditionelle Kompetenzen neu interpretieren.“