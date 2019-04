Rekord – Saison auf der Oetker – Eisbahn

So viel Zuspruch hat die Eisbahn danach nie wieder erlebt – in dieser Saison aber schon. Im Namen des ganzen Teams der Oetker – Eisbahn sage ich ein großes Dankeschön an alle Besucher.“ Im vergangenen Jahr zählte die BBF rund 102.900 Besuche. Das bedeutet in dieser Saison eine Steigerung der Zahlen um fast 15 Prozent. Weihnachtsferien und Eisstockschießen ziehen. Der erfolgreichste Tag der Saison war der 28. Dezember, an diesem Eisdisco – Tag kamen fast 2.200 Besucher. Die Weihnachtsferien sind traditionell die besucherstärkste Zeit auf der Eisbahn. „Der Mittwoch war lange gelernt als Eisdisco – Tag, deswegen waren wir gespannt, wie die Verschiebung auf den Freitag ankommen wird. Tatsächlich hat die Verlegung zum Aufschwung bei getragen“, erklärt Bruns. In der gesamten Saison kamen fast 9.000 Discogäste gegenüber 6.800 in der Vorsaison. Das ist eine Steigerung von fast 33 Prozent.