Rekord: 110 TOP – Aussteller bei der jobmesse bielefeld

Bielefeld. Ob Ausbildungs – oder Praktikumsplatz für Schüler, Studium, Weiterbildungsmöglichkeiten für Young Professionals oder neuer Traumjob für erfahrene Führungskräfte – für jedes Alter und jede Qualifikation gibt es auf der Karriereveranstaltung das passende Angebot. Dabei sind in diesem Jahr unter anderen Storck, Hörmann, die Deutsche Post, die von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel und die MöllerGroup. Auch Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen wie die Fachhochschule des Mittelstands sind auf dem Recruiting – Event vertreten, um ihre vielfältigen Möglichkeiten zu präsentieren.

Face to Face mit Arbeitgebern „In Zeiten des Fachkräftemangels lassen sich die Unternehmen einiges einfallen, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Karriere – Event bietet beiden Seiten die Chance auf ein gegenseitiges Kennenlernen in entspannter Atmosphäre – Face to Face und ganz ohne ein aufwendiges Bewerbungsverfahren“, erklärt Projektleiter Jörn Schulte – Hillen. „Unzählige Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben auf den erfolgreichen Veranstaltungen der letzten Jahre zusammengefunden, spannende Karrieren wurden gestartet. Das zeigt, wie wichtig und gleichzeitig effektiv diese Plattform für ganz OWL ist.“

Informatives Programm Auch beim Rahmenprogramm können die Besucher das Maximum für ihre Karriere rausholen. Abseits der Messestände wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: In den Workshops vom Berliner Karrierecoach Sven Emmrich lernen die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie sie an ihren Traumjob kommen. Weitere interessante Workshops werden von goldsteps consulting durchgeführt, unter anderem zum Thema „Kompetenzen 2022 – Fit für die digitale Transformation“. Darüber hinaus optimieren Experten kostenfrei Anschreiben und Lebensläufe und Fotografen schießen professionelle Bewerbungsfotos. In zahlreichen Vorträgen gibt es außerdem weitere nützliche Tipps und Infos. Übrigens: Die jobmesse bielefeld wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge durch das Magazin FOCUS BUSINESS als TOP – Karrieremesse ausgezeichnet.