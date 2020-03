Reiseland NRW digital erleben

Tourismus NRW bietet Nutzern neue Inhalte anlässlich der Coronakrise.

Düsseldorf. Tourismus NRW bietet auf seiner Internetseite ab sofort eine Sammlung virtueller Angebote: In digitalen Rundgängen, kurzen Kochvideos und Audiotouren können Nutzer unter www.dein-nrw.de/virtuelle- erlebnisse das Reiseland NRW auch von zuhause aus erleben.

Um Interessierte auch in der Coronakrise weiterhin mit Inspiration aus dem Reiseland NRW zu versorgen, hat Tourismus NRW sein Webangebot ausgebaut: Webseitenbesucher können virtuell durch die fünf Welterbestätten des Landes spazieren, sich in Videos über typische NRW-Gerichte informieren oder per Smartphone musikalische Streifzüge durch NRW erleben. Außerdem findet sich eine umfangreiche Übersicht zu digital erlebbaren Kulturangeboten, darunter Museumsrundgänge und virtuelle Ausstellungen.„Kurztrips und Urlaube sind derzeit nicht möglich, trotzdem laden wir zu Gedankenreisen ein und bieten mit unseren Tipps Ablenkung und Abwechslung. Wir hoffen, mit emotionalen Bildern und digital erlebbaren Inhalten die Vorfreude auf eine Zeit nach der Krise zu steigern.“, erklärt Dr. Heike Döll-König, Geschäftsführerin des Tourismus NRW.

Tourismus NRW baut das Angebot sukzessive aus, geplant sind Bilderstrecken sowie Sammlungen zu Live-Konzerten aus Konzerthäusern und Clubs des Landes.