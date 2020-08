Regionallieferant Honigprinz schenkt EDEKA Minden-Hannover ein Insektenhotel zum 100-jährigen Jubiläum der Genossenschaft

Minden. Artenschutz und Artenvielfalt wird bei der EDEKA Minden-Hannover seit Jahren groß geschrieben. Da die EDEKA Minden eG in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, hat sich der regionale Lieferant Honigprinz eine tolle Geburtstagsüberraschung einfallen lassen: Honigprinz schenkt der EDEKA Minden-Hannover ein Insektenhotel an ihrem Verwaltungsstandort in Minden. So unterstützt der regionale Lieferant die Genossenschaft in ihrem Bestreben, die Artenvielfalt in Deutschland zu erhalten und gefährdete Arten zu rehabilitieren.

Ein Insektenhotel auf einer Blühwiese, die übersäht ist mit Blumen sowie nahrhaften Pflanzen – Futter für Wildbienen und weitere Insekten an der EDEKA-Zentrale in Minden. Diesen fällt es immer schwerer, geeignete Nahrung zu finden und so das Überleben ihrer Spezies und damit auch anderer Arten zu sichern.

Die Rostocker Firma Honigprinz unter der Geschäftsführung von Silvio Ueberschär, selbst leidenschaftlicher Imker, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Überleben der Wildbienen und anderer Nützlinge zu unterstützen. Etwa 2.500 Bienenvölker werden von Honigprinz in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Niedersachsen bewirtschaftet. Seit 2017 können die verschiedenen Honigsorten der Bienenliebhaber in den Märkten im gesamten Absatzgebiet der EDEKA Minden-Hannover erworben werden.

Vor ein paar Wochen wurde das große Insektenhotel (1,8 m x 2 m) aufgestellt, das unterschiedlichen Insektenarten Schutz vor den Jahreszeiten und sämtlichen Wetterbedingungen bietet und als Kinderstube für die Larven dienen soll. Auch wurde die Blühwiese an der Zentrale in Minden eingesät. Ein zweites Insektenhotel steht bereits auf einem Stück einer weiteren insgesamt zehn Hektar großen EDEKA-Blühwiese, die sich auf drei Standorte in Brandenburg und Sachsen-Anhalt verteilt.