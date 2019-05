Regional und inklusiv: Ferienfreizeit für Mädchen

Jetzt anmelden!

Bielefeld. Vom 22. bis 25. Juli bietet der Bielefelder Mädchentreff wieder seine „Tollen Teuto Tage“ für Mädchen ab 11 Jahren an.

In der Bildungsstätte Ein schlingen stehen in den Sommerferien Workshops unter dem Motto Tanzen, Graffiti und Fotografieren auf dem Programm. Herzlich eingeladen sind Mädchen ab 11 Jahren– mit und ohne Handicap. Ferienspaß vor der eigenen Haustür , mit vielen Aktivitäten in und um das Haus Einschlingen, kennzeichnen die„ Tollen Teuto Tage“ . Die jungen Teilnehmer innen erwartet mitten im schattig – grünen Teutoburger Wald ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit sportlichen und kreativen Aktionen. Neben Tanz- , Graffiti – und Fotografier – Workshops sorgen Klettern, Lagerfeuer machen und ein Disco – Abend für spannende Ferientage.

Die Teilnahmegebühr beträgt 65 bis 115 Euro nach Selbsteinschätzung. Darin sind Programm, Unterkunft, Verpflegung und Betreuung enthalten. Informationen und Anmeldung sowie Tipps für weitere Aktivitäten, Aktionstage oder Ausflüge aus dem Jahresprogramm gibt es direkt beim Mädchentreff unter Tel. 0521/ 17 94 50.