Traditioneller Ball im Schützenhaus

Bürgerschützen Bad Lippspringe feiern traditionellen Ball der Königin am 27. April

Bad Lippspringe. Mindestens einmal im Jahr tragen die Bad Lippspringer Bürgerschützen (BSV) ihre Königin symbolisch au Händen. Mit dem Ball der Königin im Schützenhaus würdigt der BSV jedes Jahr seine Regentin. Termin dieses Mal ist der 27. April.

Es ist die ganz spezielle Aufwartung der Badestädter Schützenfamilie für ihre aktuelle Königin Fiona Pauly. Den BSV – Schützen ist keine Mühe zu groß, das Ball – Ereignis einmal mehr zu einem ganz besonderen Erlebnis für ihre Königin zu machen. Und darüber hinaus auch für alle Gäste und Freunde des BSV.,,

Wir laden Jedermann ein, mit uns unseren Ball zu feiern“, sagt Schützenobertleutnant Dirke Lappe, ,,wir werden ein grandioses Fest für unsere junge Regentin geben und danke Königin Fiona, dass sie den BSV das ganze Jahr über bei zahlreichen Terminen so glänzend vertritt.“ Der BSV-Oberstleutnant bitte alle Gäste um ,,eine dem Anlass angemessene Garderobe“:

Genau in dieser gibt sich ihre Majestät sich an dem Abend die Ehre. ,,Ich werde mein prunkvolles rosa Kleid tragen“, ,,es ist mein Lieblingskleid.“ Die Insignien der BSV – Königin inklusive der Krone selbstverständlich inbegriffen. Den Königin – Ball stuft sie als ,,besonderen Höhepunkt“ ihrer Regentschaft ein. ,,Es ist ein wundervolles Jahr und ich bin traurig, wenn es zu Ende geht“, sagt sie. ,,ich danke dem gem gessamten Hofstaat, wir sind im Laufe der Zeit Freunde geworden.“

Für den Ball Eröffnugnstanz lasse sie sich gemeinsam mit ihren König ,,etwas schönes“ einfallen. Tanzpausen werde sie zwar auch einlegen.,, um für Gäste da zu sein“: Aber die Chance auf einen Tanz an diesem Abend nicht nur für den König ausgeprochen groß. Der Eintritt zum Ball der Königin des BSV am Samstag, 27. April, im festlich geschmückten Schützenhaus an der Detmolder Straße in Bad Lippspringe ist frei. Los geht es um 19.30 Uhr mit einem Sekt – Empfang. Zur Begrüßung gibt es wieder die beliebte Foto – Aktion.

Das Programm beginnt um 20 Uhr mit dem Einmarsch der Königin und des Hofstaates. Im Anschluss an den Ehrentanz der Regentin mit dem König können alle Gäste ihre Tanzleidenschaft zur Live – Musik der bekannten Show – und Partyband ,,Relax“ bis nach Mitternacht ausleben. Außerdem gibt es den Auftritt eines aus den Medien bekannten Künstlers und der Bad Lippspringer Showtanz-Gruppe ,,Swit“. Für das leibliche Wohl ist mit westfälischen Spezialitäten und allerlei Getränken bestens gesorgt.