Regenbogenhimmel aus Stoff über Berliner Straße

Neue Installation der ISG Mittlere Berliner Straße e.V. sorgt für Aufsehen.

Gütersloh. setzt auch in diesem Ausnahme-Sommer Farbakzente. Ab heute zieren die Mittlere Berliner Straße bunte Stoffbahnen in den sieben Farben des Regenbogens: Rot, Orange, Gelb, Hellblau, Dunkelblau, Grün und Lila. Die Regenbogenstreifen aus wasser- und winddurchlässigem Fahnenstoff sollen als Zeichen für die Solidarität der Gütersloherinnen und Gütersloher Bewohner und Einzelhändler in der Sommerzeit über den Köpfen der Passanten flattern.

Die Stoffbahnen-Aktion ist eine Idee der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Mittlere Berliner Straße in Kooperation mit der Gütersloh Marketing GmbH, angelehnt an die vielen Regenbogen, mit denen die Kinder in zahllosen Fenstern im April für positive Stimmung sorgten.. „Der Einzelhandel ist weiter auf jede Weise für Sie da!,“ so die Botschaft der ISG. Deren Vorsitzende, Peter Oesterhelweg, Christoph Fritzenkötter und Georg Müller, sind sich einig: „Wir möchten den Standort Innenstadt für die Zukunft sichern und ein positives Signal aussenden, dass wir auch diese schwierige Situation gemeinsam meistern werden.“

„Mit der Aktion möchten wir alle Besucher unserer Innenstadt einladen, unter unserem bunten Stoffbahnenhimmel durch die Stadt zu flanieren und in den Geschäften zu bummeln“, ergänzt Christina Junkerkalefeld, zuständig für den Bereich Citymanagement in der Gütersloh Marketing: „Natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und bstandsregelungen, die unsere Einzelhändler und Gastronomen vorbildlich umsetzen.“

Zum Hintergrund: Immer wieder macht die ISG mit farbenfrohen Installationen auf sich und die Innenstadt aufmerksam. In den vergangenen Jahren zur Sommerzeit schmückten bereits eine bunte Schirm-Installation und auch Ballons in ausgefallenen Farben und aus nachhaltigen Materialien den Straßenzug. Auch die diesjährige Idee ist wieder ein farblicher Blickfang in der Innenstadt und wird sicherlich wieder zum beliebten Fotomotiv avancieren. Befestigt sind die insgesamt 77 neuen UV-beständigen Highlights von jeweils 6 bis 14 Metern Länge an den Stahlseilen, an denen zur

Weihnachtszeit auch das Winterlicht montiert wird und die Straße erstrahlen lässt. Insgesamt bringt die ISG so fast 800 Meter an Farbspielen in die Berliner Straße. Bleibt zu hoffen, dass auch die Gütersloher Farbe bekennen und zu ihrer Innenstadt und ihren Einzelhändlern und Gastronomen stehen, so die ISG.