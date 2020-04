Recyclinghöfe öffnen ab 20. April wieder

Kreis Gütersloh. Auch das ist ein kleines Stück Normalität, mit dem für den einen oder die andere der Alltag wieder einkehrt: Das Gütersloher Kompostwerk Am Stellbrink und der Entsorgungspunkt Gütersloh an der Carl-Zeiss-Straße werden in der kommenden Woche wieder öffnen. Sie waren seit Mitte März geschlossen. „Das war notwendig, um das Infektionsrisiko für die Bürgerinnen und Bürger sowie für unsere Kolleginnen und Kollegen zu minimieren“, erklärt dazu heute (16.4.) Thomas Grundmann, Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaften der Kreise Gütersloh (GEG) und Warendorf in einer Pressemitteilung. Um diese Sicherheit weiterhin gewährleisten zu können, hat der Unternehmensverbund für die Wiedereröffnung seiner Recyclinghöfe und Entsorgungspunkte klare Regeln aufgestellt. Nur unter deren Beachtung ist eine Anlieferung von Abfällen und Wertstoffen möglich.

Öffnen werden Kompostwerk und Entsorgungspunkt in der Woche ab dem 20. April zu den gewohnten Öffnungstagen und Öffnungszeiten, d.h. das Kompostwerk öffnet ab Montag, der Entsorgungspunkt am Dienstag (Montag ist regulärer „Ruhetag“).