Recyclinghöfe lockern Beschränkungen

Paderborn. Ab Montag, 20. April, können an den Recyclinghöfen der Stadt Paderborn (An der Talle und Driburger Straße) neben Grünabfall auch wieder Wertstoffe wie Pappe, Metall, Holz, Kunststoffabfälle und Elektroaltgeräte abgegeben werden. Auch Schadstoffe werden wieder angenommen.

Mit der Lockerung kommt der ASP dem Entsorgungsbedarf der Paderborner nach vier Wochen Corona-Pause entgegen. Es gelten allerdings einige Beschränkungen, um Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren:

Anliefern dürfen nur Privatleute aus Paderborner und Bad Lippspringer Haushalten in einer Höchstmenge von 1m³ /Anlieferung/Tag. ASP-Betriebsleiter Reinhard Nolte: „Mit der teilweisen Öffnung für Grünabfälle für Privatleute haben wir in der letzten Woche gute Erfahrungen gemacht. Die Kunden verhalten sich in der Regel diszipliniert und achten auf Abstand zueinander und zum Personal. Da zur Zeit auch alle Mitarbeiter einsatzfähig sind, können wir die Beschränkungen schrittweise lockern“.

Die Öffnungszeiten bleiben bis auf weiteres für beide Recyclinghöfe wie folgt:

Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstag von 10 bis 15 Uhr.

Durch Einlasskontrollen und Ampelanlagen werden die Zufahrten weiterhin so weit begrenzt, dass die Anzahl der Entlader überschaubar bleibt und Sicherheitsabstände gewahrt werden können. Deshalb kann es trotz der großzügigen Öffnungszeiten durchaus zu Wartezeiten und zu Rückstaus kommen.

Der ASP bittet die Kundschaft, folgendes zu beachten:

Es werden nur Abfälle aus Privathaushalten aus dem Paderborner Stadtgebiet und Bad Lippspringe angenommen.

Die Höchstmenge liegt bei 1m³ pro Anlieferung/Tag.

Es ist ausreichend Abstand (2 Meter) zu anderen Personen einzuhalten.

Es sollte möglichst mit EC-Karte bezahlt werden.

Es wird empfohlen, die Tage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zu nutzen; dann ist der Andrang erfahrungsgemäß geringer als am Wochenende.

Weitere und jederzeit aktuelle Informationen und Tipps zur Anlieferung sind über die Internetseite www.asp-paderborn.de abzurufen.