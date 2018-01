Raus aus dem Alltag und rein in die Winterzeit im Erzgebirge

Altenberg – Mittendrin in der Kufenelite: Die Rennschlitten- und Bobbahn in Altenberg ist eine der modernsten und anspruchsvollsten Kunsteisbahnen der Welt. Jedes Jahr steht Altenberg fest im Terminkalender internationaler Rennrodler, Skeleton- und Bobpiloten. Adrenalin pur verspricht der Gästebob: Auf den Spuren der Bob- Weltmeister jagt der Besucher an Bord eines originalen 4er-Bobs mit 100 Stundenkilometern über 11 steile Kurven den Eiskanal hinunter. Von einem erfahrenen Piloten und Bremser wird er sicher ins Ziel gebracht. Wer`s gern etwas lustiger mag, darf sich auf Ice-Tubing freuen.

Mit Kniebeugen talabwärts geht es am 27./28. Januar 2018 zu den Holzhauer Telemarktagen.

Winterdampf – Eine gute Abwechslung zu einem ausgiebigen Fußmarsch bietet eine Fahrt mit der Schmalspurbahn. Während der Wintermonate heizen die Dampfeisenbahnen ordentlich ein, um durch die Täler der Erzgebirgslandschaft zu schnaufen. Phantasievoll wird es im Märchenzug auf der Weißeritztalbahn am 16. Februar 2018!

Raus aus den Winterstiefeln, rein in die Schlittschuhe, heißt es vielerorts im Erzgebirge: So können Eisläufer im romantischen Hof von Schloss Freudenstein in Freiberg Pirouetten drehen, sich im Eisstockschießen probieren oder eine Eisparty feiern. Auch in Oederan, Annaberg, Schneeberg sowie in vielen anderen Orten des Erzgebirges kommen Kufenflitzer auf ihre Kosten! Tipp: Eishallenparty am 19. Februar 2018 im Gründelstadion Geising.

Auf Schatzsuche mit der eisigen Majestät geht es alljährlich zum Schneekönigin – Fest in Oberbärenburg (Altenberg). Die winterliche Hoheit lädt in diesem Jahr am 10. & 11. Februar 2018 zusammen mit Kai & Gerda zu einem Winterfestprogramm mit Fackelumzug, Iglubau & Basteln ein.

Alaska-Feeling beim Schlittenhunderennen: Man muss nicht weit weg in andere Länder reisen, um Alaska Feeling zu erleben. In der winterlichen Umgebung werden in Nassau am 10./11. Februar 2018 die Huskys für das Schlittenhunderennen angespannt. Schlittenhunderennen Nassau

Hitschenrennen am Pöhlberg: Ihrer Kreativität, um bei diesem Rennen mitzumachen, sind kaum Grenzen gesetzt! Aber eine Voraussetzung ist Pflicht: Es muss ein Hitsch (Fußbank) erkennbar sein, mit er sie oder zusammen mit Ihren Kids als Team den Pöhlberg hinuntersausen. Werden Sie bei der Siegerehrung auf dem Treppchen landen oder sogar den Hitschen-Pokal mit nach Hause nehmen? Das Hitschenrennen steigt am 17. Februar 2018 am Pöhlberg in Annaberg- Buchholz.

Am 20. Februar 2018 startet die beliebte Abenteuerwanderung rund um Schwarzenberg wieder. Im tief verschneiten Schlosswald werden mehrere Abenteuer-Teams im fairen Wettstreit zum „Kampf um den Eispokal“ antreten. Treff ist 10:00 Uhr am Busbahnhof in Schwarzenberg.

Wer lieber ruhig & individuell den Winter entdecken möchte, findet zahlreiche Touren zum Wandern oder Langlauf im Erzgebirge. Hierfür ist die ERZAppAktiv ein idealer mobiler Wegbegleiter.

Nach so viel frischer Luft, wird es dann drinnen gemütlich. Die Gaststuben & Landgasthöfe verwöhnen mit regionalen Köstlichkeiten, zudem Glühwein & Tee, das ist Heimatgenuss.