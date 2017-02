Rauf auf das Mountainbike – rein in die Natur!

Mit dem Sportbund auf Mountainbiketour gehen. In folgenden Angeboten gibt es momentan noch freie Plätze: Ins Sauerland geht es vom 20. bis 23. April, in einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Nordrhein-Westfalens, den Naturparks Arnsberger Wald und Homert. Rund um den Möhne- und Sorpesee werden täglich Touren von 4 bis 6 Stunden und bis 750 Höhenmetern durchgeführt. Es werden Gruppen für Mountainbiker, E-Mountainbiker und E-Trekking-Bike angeboten. Mountainbiker mit geringen bis mittleren Erfahrungen können an diesem verlängerten Wochenende Ihre Fahrtechnik im Gelände oder auf Single Trails verbessern.

Im Naturpark Hoher Venn werden vom 25. bis 28. Mai verschiedene Mountainbiketouren angeboten. Die Touren gehen durch die abwechslungsreiche Landschaft der 3-Länderregionen, der Nordeifel und des Hohen Venn. Natürlich gibt es an diesem Wochenende neben den Tipps zur Fahrtechnik auch diverse Infos rund um das Bike.

Die Bike Arena in Willingen bietet vom 9. bis 11. Juni ein ideales Terrain, um ausgiebig die eigene Fahrtechnik zu trainieren oder den Einstieg in abwechslungsreiches Freeriden im Gelände sowie auf Trails zu unternehmen. Für diese Touren sollte man geringe bis mittlere Vorerfahrungen sowie eine gewisse Grundkondition haben, um die rund 800 Meter hohen Berge gut zu bewältigen.

Ein Trail-Basic-Camp in Winterberg wird vom 1. bis 3. September angeboten. An diesem Wochenende lernt man den Einstieg in der Kombination von Fahrtechnik und Trail-Tour kennen. Man befährt im Trail-Park 20 Kilometer Trails, kleine Wellen und Kanten, schnelle Kurven, Wurzelteppiche sowie auch erste Steilpassagen.

Alle Reisen beinhalten natürlich auch Unterkunft, Frühstück oder Halbpension.

Weitere Infos sowie den kostenlosen Sommerkatalog erhält man unter Tel. 0521 5251510 sowie unter info@sportbund-reisen.de und unter www.sportbund-reisen.de